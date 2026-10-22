kontrolden çıkan otomobil taklalar atıp kağıt gibi ezildi, sürücü yaralı kurtuldu

Bolvadin'de meydana gelen kaza

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen bir otomobil tarlaya girip taklalar attı ve görenleri endişelendirecek şekilde ezildi. Olay, Bolvadin - Emirdağ karayolu Dişli beldesi yakınlarında gerçekleşti.

kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, S.N. idaresindeki 32 ACN 743 plakalı otomobilin neden kontrolden çıktığı henüz belirlenemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü S.N., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitler doğrultusunda, kazanın çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kazanın ardından yoldaki araç ve yaya trafiği kısa süreliğine etkilendi; yetkililer benzer olayların önlenmesi için sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLALAR ATIP, KAĞIT GİBİ EZİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ŞANS ESERİ KAZAYI YARALI ATLATTI.