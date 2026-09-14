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Kontrolden çıkan otomobil Yeniceköy yol ayrımında tarlaya yuvarlandı

Emet-Hisarcık yolunun Yeniceköy ayrımında kontrolden çıkan 45 KA 7897 plakalı otomobil tarlaya yuvarlandı; sürücü A.P. ile bir yolcu hafif yaralandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkan otomobil Yeniceköy yol ayrımında tarlaya yuvarlandı

Kontrolden çıkan otomobil Yeniceköy yol ayrımında tarlaya yuvarlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza ve araç tespiti:

Edinilen bilgilere göre, 45 KA 7897 plakalı otomobili kullanan A.P., Emet-Hisarcık karayolu Yeniceköy yol ayrımı mevkiinde kontrolü kaybederek taklalar attı ve araç tarlaya yuvarlandı. Kaza sonrası güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada sürücü A.P. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

EMET-HİSARCIK YOLUNDA KAZA: ARAÇ TARLAYA UÇTU, 2 YARALI

EMET-HİSARCIK YOLUNDA KAZA: ARAÇ TARLAYA UÇTU, 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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