Kontrolden çıkan otomobil Yeniceköy yol ayrımında tarlaya yuvarlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza ve araç tespiti:

Edinilen bilgilere göre, 45 KA 7897 plakalı otomobili kullanan A.P., Emet-Hisarcık karayolu Yeniceköy yol ayrımı mevkiinde kontrolü kaybederek taklalar attı ve araç tarlaya yuvarlandı. Kaza sonrası güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada sürücü A.P. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

EMET-HİSARCIK YOLUNDA KAZA: ARAÇ TARLAYA UÇTU, 2 YARALI