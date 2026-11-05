Erzurum İl Müftülüğü'nden umre adaylarına kapsamlı hazırlık semineri

Erzurum müftülüğü semineri kutsal yolculuğa hazırladı

Erzurum İl Müftülüğü tarafından 2026 yılı umre yolcularına yönelik düzenlenen Umre Bilgilendirme Semineri, İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

programın akışı:

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, umre adaylarına kutsal yolculuğun anlam ve önemine dair hitap etti ve umre ibadetinin usulleri ile menasik (ibadet esasları) hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

uzman sunumlarında öne çıkan konular:

İl Müftü Yardımcıları, katılımcılara rehberlik edecek şekilde kendi sorumluluk alanlarına dair sunumlar gerçekleştirdi. İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz umre hazırlıkları, seyahat disiplini ve yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Dr. Sebahattin Erdoğan Mekke ve Medine’de ziyaret edilecek mukaddes mekânların tarihi ve manevi önemine dair kapsamlı bilgiler sunarken, Özlem Gülbe kadın umre adaylarının yolculuk süresince dikkat etmesi gereken özel konular ve ibadet hükümleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Seminer, umre adaylarının merak ettiği soruların cevaplandırılması ve kutsal yolculuğa dair pratik bilgilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Etkinlik, katılımcıların yolculuk öncesi bilinçlenmesine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

ERZURUM İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN 2026 YILI UMRE YOLCULARINA YÖNELİK DÜZENLENEN "UMRE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ", İL MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU’NDA YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.