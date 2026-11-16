Operasyon dalgası: 12 ilde siber suç şebekelerine yönelik 167 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının iş birliğinde yürütülen operasyonlarda, son 5 gün içinde 12 il merkezli faaliyetler gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda toplam 167 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 32'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Hedeflenen suç tipleri ve yöntemler:

Operasyonlarda hedeflenen başlıca suçlar arasında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve nitelikli hırsızlık yer aldı. Polis tespitlerine göre şüpheliler, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç", "yatırım ücreti", "araç satış" gibi temalar kullanarak vatandaşları kandırdı; ayrıca yasa dışı bahis siteleri işletme ve reklamını yapma, çocuk müstehcenliği içeren materyal bulundurma ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlama yöntemleriyle suç işledi.

Süreç ve soruşturmanın gidişatı:

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyon sonrası adli süreçler savcılık nezaretinde devam ediyor. Yetkililer, dijital delillerin incelenmesi, banka ve iletişim kayıtlarının çözümlemesi ile ek suç unsurlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Vatandaşlara sosyal medya ve tanımadıkları internet bağlantıları üzerinden gelen tekliflere karşı dikkatli olmaları, bilinmeyen bağlantılara tıklamamaları ve şüpheli durumları yetkili birimlere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

12 ilde icra edilen siber operasyonlarında 167 şüpheli yakalandı