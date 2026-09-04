Konya Adana Çevre Yolu'nda altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Konya Adana Çevre Yolu'nda altı araçlı zincirleme kaza

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi, bir kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücü A.Z. idaresindeki 34 GPA 914 plakalı otomobil, trafikte durma anı oluşması üzerine önündeki sürücüleri öğrenilemeyen 06 FV 9302 ve 42 BGD 352 plakalı otomobillere çarptı. Kazaya ayrıca 42 ATY 982 plakalı otomobil, 42 DZ 06 plakalı hafif ticari araç ve 42 DZ 819 plakalı otomobil de karıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü A.Z., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

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