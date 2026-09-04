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Konya Adana Çevre Yolu'nda altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Konya Adana Çevre Yolu'nda öğle saatlerinde meydana gelen altı araçlı zincirleme kazada sürücü A.Z. yaralandı, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya Adana Çevre Yolu'nda altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Konya Adana Çevre Yolu'nda altı araçlı zincirleme kaza

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi, bir kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücü A.Z. idaresindeki 34 GPA 914 plakalı otomobil, trafikte durma anı oluşması üzerine önündeki sürücüleri öğrenilemeyen 06 FV 9302 ve 42 BGD 352 plakalı otomobillere çarptı. Kazaya ayrıca 42 ATY 982 plakalı otomobil, 42 DZ 06 plakalı hafif ticari araç ve 42 DZ 819 plakalı otomobil de karıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü A.Z., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA 6 ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KONYA’DA 6 ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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