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Turistik Karaelmas ekspresi yolcuları Yenice'de doğa ile buluştu

Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 seferleriyle Yenice'de mola vererek Ihlamur Seyir Terası'nda kahvaltı, gün doğumu ve doğal güzellikleri gezdirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:34

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Turistik Karaelmas ekspresi yolcuları Yenice'de doğa ile buluştu

Turistik Karaelmas ekspresi Yenice'de mola verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 programıyla yeniden raylara indi. Proje, Batı Karadeniz'de turizmin çeşitlendirilmesi ve bölgenin doğal, kültürel, tarihî, jeolojik ve endüstriyel değerlerinin tanıtılması hedefiyle planlandı.

sefer programı ve iş birliği:

Girişimi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi ile birlikte yürüten bakanlık, TR81 bölgesinde yeni rotalar geliştirmeyi amaçlıyor. 2025 yılında Ankara-Zonguldak arasında karşılıklı 4 sefer ile seyahatseverlerden yoğun ilgi gören ekspres, 2026'da geliştirilmiş programıyla daha kapsamlı geziler sunuyor.

yenice molası ve Ihlamur Seyir Terası deneyimi:

Ankara'dan kalkan tren Karabük'ün Yenice ilçesinde mola verdi. Yenice'ye ulaşan yolcular, otobüslerle Ihlamur Seyir Terası'na götürülerek burada kahvaltı yaptı ve gün doğumunu izleme fırsatı buldu. Orman manzaralı seyir terasında kurulan salıncak, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti ve fotoğraf noktası haline geldi.

Yenice etkinliğinin ardından katılımcılar, Batı Karadeniz'in diğer güzelliklerini keşfetmek için yeniden trene binerek Zonguldak yönüne hareket etti. Program, bölge tanıtımını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yerel turizmi canlandırmayı amaçlıyor.

TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİNİN YOLCULARI, MOLA VERDİKLERİ KARABÜK&#039;ÜN YENİCE İLÇESİNDEKİ IHLAMUR...

TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİNİN YOLCULARI, MOLA VERDİKLERİ KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDEKİ IHLAMUR SEYİR TERASINDAKİ DOĞA MANZARASINA HAYRAN KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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