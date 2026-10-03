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Sabahın kısa molası: Antalya'da sağanak günlük ritmi sekteye uğrattı

Antalya'da sabah başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; sürücüler güçlük yaşadı, vatandaşlar durak ve üst geçitlere sığındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:38

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Sabahın kısa molası: Antalya'da sağanak günlük ritmi sekteye uğrattı

Antalya'da sağanak günlük yaşamı etkiledi

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent merkezinde günlük akışı etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, özellikle yoğun noktalarda ulaşımı yavaşlattı ve bazı sürücüler için ilerlemeyi güçleştirdi.

şehirde oluşan su birikintileri ve ulaşım üzerindeki etkileri:

Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'da birçok sokak, cadde ve bulvarda biriken su yüzünden trafik akışı etkilendi. Sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu yollarda zaman zaman zorlanırken, yaya yollarında ve kavşaklarda da kısa süreli aksamalar görüldü.

vatandaşların ve turistlerin korunma yöntemleri:

Yağış sırasında dışarıda yakalanan kent sakinleri ve turistlerin bir kısmı otobüs duraklarına, iş yerlerinin tentelerine ve yaya üst geçidinin altına sığındı. Bazı kişiler şemsiyelerini açıp yağmurluklarını giyerek yollarına devam etti; şemsiyesi olmayanlar ise kıyafetlerinin kapüşonlarını başlarına çekerek ıslanmamaya çalıştı.

hava tahmini ve uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yağmurun yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. Kentteki olumsuz etkilerin kısa süreli olması beklense de, sürücü ve yayaların dikkatli olması öneriliyor.

ANTALYA&#039;DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. CADDE...

ANTALYA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, KENT SAKİNLERİ VE TURİSTLER ŞEMSİYE VE YAĞMURLUKLARLA YAĞIŞTAN KORUNMAYA ÇALIŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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