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Konya havalimanı ekimde iç hat ağırlıklı 82.397 yolcu karşıladı

DHMİ verilerine göre Konya Havalimanı 2026 ekiminde iç hatlarda yoğunluk oluşturarak toplam 82.397 yolcu ve 578 uçuşla hizmet verdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Konya havalimanı ekimde iç hat ağırlıklı 82.397 yolcu karşıladı

Konya havalimanı ekimde iç hat ağırlıklı 82.397 yolcu karşıladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı’nın 2026 yılı ekim ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre havalimanında ekim ayında toplam 82.397 yolcuya hizmet verildi.

yolcu ve uçak trafiği:

İç hat trafiğinde 69.184, dış hat trafiğinde 13.213 yolcu taşındı; toplam yolcu sayısı 82.397 olarak kaydedildi. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 474, dış hatlarda 104 olmak üzere toplam 578 uçuş şeklinde gerçekleşti.

Bu dağılıma göre yolcu trafiğinin yaklaşık %84ü iç hatlarda, yaklaşık %16sı dış hatlarda yoğunlaştı. Uçuş sayıları itibarıyla da iç hatların ağırlığı göze çarpıyor.

yük trafiği ve ortalama doluluk:

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği iç hatlarda 623.485 kg, dış hatlarda 292.995 kg olmak üzere toplam 916.480 kg düzeyinde gerçekleşti. Yük dağılımında iç hatların payı yaklaşık %68, dış hatların payı ise yaklaşık %32 olarak hesaplandı.

Ayrıca toplam yolcu sayısının toplam uçuş sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama yolcu sayısı uçuş başına yaklaşık 143 kişi oldu; iç hatlarda bu ortalama yaklaşık 146, dış hatlarda ise yaklaşık 127 kişi seviyesindeydi.

DHMİ verileri, Konya Havalimanı’nın 2026 ekiminde hem yolcu hem de yük açısından iç hatlarda belirgin bir yoğunluk sergilediğini gösteriyor. Açıklanan rakamlar, havalimanının bölgesel ulaşım ve lojistik işlevine ilişkin nicel bir görünüm sunuyor.

KONYA HAVALİMANINDA EKİM AYINDA 82 BİN 397 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ.

KONYA HAVALİMANINDA EKİM AYINDA 82 BİN 397 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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