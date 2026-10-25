Konya Karatay'da etli ekmek fırını bacasında çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi

olayın meydana geldiği yer ve ilk bilgiler:

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde dumanlar yükseldi. Edinilen bilgiye göre yangın, bir etli ekmek fırınının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

vatandaşların müdahalesi ve ihbar süreci:

Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, gelişen olay hakkında bilgi verdi ve müdahale talep edildi.

itfaiye müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Olay yerinde güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangının çıkış nedeni hakkında tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KONYA’DA BİR İŞ YERİNİN BACASINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.