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Konya ticaret odası'nda birlik mesajı: Selçuk Öztürk yeniden başkan

Meclis ve meslek komiteleri seçimlerinin ardından tek listeyle gerçekleştirilen oylamada Selçuk Öztürk oy birliğiyle Konya Ticaret Odası Başkanı oldu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Konya ticaret odası'nda birlik mesajı: Selçuk Öztürk yeniden başkan

Seçimin ardından

Konya Ticaret Odası’nda 3 Ekim 2026 tarihli Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeliği seçimlerinin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yönetim kurulu seçimleri tamamlandı. Tek listeyle girilen oylamada Selçuk Öztürk oy birliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Seçimde yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Selçuk Öztürk (Başkan), Fahreddin Özkul, Hasan Yılmaz, İsmail Hakkı Karaca, Mehmet Çakır, Mehmet Çiğdem, Osman Bağcı, Ömer Çoktosun, Ramazan Erkuş, Samet Tekelioğlu, Serhat Yaya. Ayrıca disiplin kurulu üyeleri ve TOBB Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

Başkanın değerlendirmesi:

Seçim sonrası meclis üyelerine hitap eden Selçuk Öztürk, sürecin odanın köklü geçmişine, kurumsal büyüklüğüne ve üyelerinin temsil gücüne yakışır şekilde tamamlandığını belirtti. Öztürk konuşmasında, "Şahsıma ve yönetim kurulumuza oy birliğiyle gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni dönemde oda organlarında görev üstlenen çalışma arkadaşlarını kutlayan Öztürk, yönetim kademelerinde görevlerini devreden isimlere Konya ve ülke için verdikleri emek ve sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti ve birlik içinde hizmete devam edeceklerini vurguladı.

Birlik vurgusu ve hedefler:

Öztürk, seçim sürecinin üyelerle aralarındaki güçlü bağın ve dayanışmanın yanı sıra Konya’nın birlik beraberliğini de yansıttığını söyledi. "Kıymetli desteklerini bizlerle paylaşan iş dünyamızı temsil eden dernek ve vakıflarımızın, meslek odalarımızın temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha vurgulamak istiyorum; kazanan Konya’mız ve iş dünyamız olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimin önceliğinin Konya’nın ekonomik gücünü büyütmek ve şehrin ülke ekonomisindeki payını artırmak olduğunu belirten Öztürk, bu hedeflere ulaşmada birlik ve ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekti.

KONYA TİCARET ODASI’NIN GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN MECLİS VE MESLEK KOMİTELERİ ÜYELİKLERİ...

KONYA TİCARET ODASI’NIN GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN MECLİS VE MESLEK KOMİTELERİ ÜYELİKLERİ SEÇİMLERİNİN ARDINDAN OLUŞAN YENİ MECLİS ÜYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. KONYA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA OY BİRLİĞİYLE YENİDEN SEÇİLEN SELÇUK ÖZTÜRK (FOTOĞRAFTA), YENİ DÖNEMDE DE KONYA’NIN EKONOMİK GÜCÜNÜ BÜYÜTMEK İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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