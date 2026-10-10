trabzon destinasyonları yılın 9 ayında yarım milyonu aşkın ziyaretçi çekti

Trabzon'un belediye işletmelerinde ziyaretçi sayıları öne çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Trabzon Şehir Müzesi, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 539 bin 574 ziyaretçiyi ağırladı. Veriler, kentin hem tarihî hem de doğal varlıklarının turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Atatürk Köşkü ilk sırada:

Ocak-Eylül 2026 döneminde Atatürk Köşkü, 299 bin 866 yerli ve 48 bin 175 yabancı olmak üzere toplam 348 bin 41 kişi tarafından ziyaret edildi. Köşkün ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi ve listede ilk sırada yer aldı.

Çal Mağarası ve diğer noktalar:

Doğal turizm değeri olan Çal Mağarası bu dönemde 82 bin 611 yerli ve 72 bin 646 yabancı ziyaretçi olmak üzere toplam 155 bin 257 kişiyi ağırladı. Tarihî Kızlar Manastırı, 2026'nın ilk 9 ayında 28 bin 991 ziyaretçi sayısına ulaşırken, buradaki ziyaretçi sayısı 2025'in aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi. Trabzon Şehir Müzesi ise yılın ilk dokuz ayında 20 bin 534 kişi tarafından gezildi.

Veriler ve belediye perspektifi:

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehrin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin turizme kazandırılmasına ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Şehrimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşturmak, turizm çeşitliliğini artırmak ve Trabzon’u dört mevsim tercih edilen bir turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Not olarak, belediyenin açıkladığı tesis bazlı rakamların toplamı 552 bin 823 iken, bildirilen genel toplamın 539 bin 574 olarak verilmesi, yayınlanan veriler arasında bir farklılık olduğunu göstermektedir; bu tutarsızlığın açıklığa kavuşturulması için yetkili birimlerin detaylı dökümü önem taşıyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ATATÜRK KÖŞKÜ, ÇAL MAĞARASI, KIZLAR MANASTIRI VE TRABZON ŞEHİR MÜZESİ, 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 539 BİN 574 ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI.