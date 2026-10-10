Sivas’ta yağışlar verimi artırdı, pancarda yüksek rekolte bekleniyor

Sivas pancar üretiminde umutlu bir sezon geçiriyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2026 sezonunda il genelinde görülen artan yağışların şeker pancarı verimi ve kalitesinde belirgin bir iyileşme sağladığını açıkladı. Yılın başında ekilen pancarların hasat dönemine yaklaşmasıyla çiftçiler arasında verimli bir sezon beklentisi hakim oldu.

ekim alanı ve üretim tahmini:

Şehirde yaklaşık 125 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi yapıldı. Çetindağ, bu büyüklükte bir ekim alanının Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında önemli bir üretim kapasitesi yarattığını belirterek, hasattan 800 bin tonın üzerinde ürün alınmasının öngörüldüğünü söyledi. Sivas’tan elde edilecek ham maddenin çevre illerdeki fabrikaların ihtiyacını büyük oranda karşılayacağı vurgulandı.

kalite faktörleri ve piyasa bağlantıları:

Çetindağ, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı ile pancarın şeker oranının yüksek olmasının ürünü aranan bir konuma getirdiğini ifade etti. Malatya, Kayseri, Amasya, Erzincan ve Yozgat gibi şehirlere Sivas’tan pancar gönderildiği, bu nedenle bölgenin tedarikte önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Geçen yılki kuraklığa karşın bu yıl yağışların bol ve zamanında olması kaliteyi yükseltse de planlanan dönümde tam ekim yapılamadığı için rekoltenin potansiyel olarak daha da yüksek olabileceği kaydedildi. Çetindağ, "Ekim yapılsaydı 1 milyon ton rekolteyi geçecektik" değerlendirmesini paylaştı.

Şeker pancarı sökümlerinin yakında başlayacağını bildiren Sivas Ziraat Odası Başkanı, Sivaslı çiftçilerin zorluklara rağmen üretim çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu sezonun ülke ekonomisine katkı sağlayacak bol ve bereketli bir dönem olmasının hedeflendiğini ifade etti.

SİVAS ZİRAAT ODASI BAŞKANI HACI ÇETİNDAĞ, YAĞIŞLARIN FAZLA OLMASI SEBEBİYLE PATATES HASADINDA OLDUĞU GİBİ ŞEKER PANCARI HASADINDA DA VERİMLİ VE YÜKSEK REKOLTELİ BİR ÜRÜN BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.