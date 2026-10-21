Konya'da 1 yaşındaki bebeğin akciğerine giren ceviz ameliyatla parçalanıp çıkarıldı

olayın gelişimi:

Konya'nın Kulu ilçesinde Edanur ve Nafis Kıran çiftinin ikinci çocukları 1 yaşındaki Cabir Ata Kıran, doğum günü sonrası evde oynayan ablasının çevresindeki cevizlerden birini alıp yedi. Cevizi yutmasının ardından aniden soluksuz kalan bebek için aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İlk müdahalenin ardından Cabir Ata, durumu ağırlaşınca Konya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

ameliyat ve tedavi süreci:

Hastaneye getirildiğinde sol akciğerinin kapanması ve kanda oksijen seviyesinin kritik derecede düşmesi nedeniyle ekipler ECMO adı verilen kalp-akciğer destek cihazını kullanmak zorunda kaldı. Cerrahi ekip, oksijen satürasyonu yüzde 50 seviyesindeyken bronkoskopi yapılamayacağını belirterek öncelikle bebeği ECMO'ya bağladı. Üst solunum yollarında; larenks ve trakeada gelişen ciddi ödem nedeniyle hastaya trakeostomi uygulandı ve sonrasında bronkoskopik inceleme gerçekleştirildi.

Bronkoskopi sırasında sol akciğerde başlangıçta kitle görünümünde bir oluşum tespit edildi. Yapılan uzun operasyon sürecinde bu yapı sabaha kadar parçalanarak çıkarıldı ve ekibin müdahalesiyle bunun ceviz olduğu anlaşıldı. Ceviz çıkarıldıktan sonra akciğer tekrar işlev göstermeye başladı, bebek uyandı ve ECMO desteği sonlandırıldı. Cerrahların verdiği bilgiye göre bundan sonraki süreç rutin takiplerle sürdürülecek.

uzman uyarısı:

Operasyonu gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, özellikle bebeklerde yumuşak dokulu materyallerin ve küçük parçaların erişilebilir yerlerde bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. Dr. Şimşek, çocukların bu tür cisimleri aspire edebildiğini, bunun ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayarak aileleri uyardı. Sağlık ekipleri, bebeklerin ulaşabileceği alanlarda küçük ve kolay yutulabilir nesneler bulundurmamayı öneriyor.

1 YAŞINDAKİ CABİR ATA KIRAN'IN AKCİĞERİNDEN CEVİZ ÇIKARTILDI