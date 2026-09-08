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Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor

Vali İbrahim Akın, 2026-2027 eğitim yılında 31 ilçede 1002 okul bahçe görevlisi görevlendirileceğini ve okul çevresi güvenliğinin güçlendirileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:13

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor

Konya'da yeni eğitim yılı hazırlıkları

Konya Valisi İbrahim Akın, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde okullarda alınacak güvenlik ve hijyen önlemlerine ilişkin detayları Konya Valiliğinde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme toplantısında paylaştı. 14 Eylül itibarıyla başlayacak eğitim döneminin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Maarifin Kalbinde Oyun temasıyla yürütüleceğini belirten Vali Akın, öğrenci güvenliğinin artırılmasının birinci öncelik olduğunu vurguladı.

Okul bahçe görevlisi uygulaması:

Vali Akın, okul ve çevrelerinde güvenliğin güçlendirilmesi, öğrenci giriş-çıkışlarında risklerin azaltılması ve gözetim kapasitesinin artırılması amacıyla 31 ilçede uygulanacak yeni model kapsamında 1002 okul bahçe görevlisi görevlendirileceğini bildirdi. Görevlendirmede okulların risk dereceleri, güvenlik analizleri, öğrenci sayıları ve ilçe nüfusları gibi ölçütlerin esas alınacağı kaydedildi. Uygulamanın İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak çalışması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirileceği belirtildi.

Denetimler, giriş kuralları ve temizlik tedbirleri:

Vali Akın, emniyet ve jandarma teşkilatlarının okul çevresi denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Özellikle internet kafeler, oyun salonları, tütün ürünü satan iş yerleri, büfeler, kafeler ile park ve bahçelere yönelik denetimlerin artırılacağı ifade edildi. Okullara girişler ve veli görüşmeleri konusunda ise tüm okullarda yalnızca okul randevu sistemi üzerinden randevulu görüşme yapılacağı, öğrenci velisi veya vasisi olmayan kişilerin okullara kesinlikle alınmayacağı vurgulandı. Ayrıca, temiz ve hijyenik eğitim ortamı sağlamak amacıyla Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla Toplum yararına program kapsamında 31 ilçede 2 bin 240 temizlik görevlisi istihdam edileceği açıklandı. Bu önlemlerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle uygulanacağı belirtildi.

KONYA VALİLİĞİNDE ASAYİŞ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

KONYA VALİLİĞİNDE ASAYİŞ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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