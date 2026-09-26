Konya'da sahte polis ve savcı numarasıyla milyonluk vurgun: 2 tutuklama

Konya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki şüpheli, telefonla aradıkları bir vatandaşı korkutarak toplamda yüksek miktarda para elde etti. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda şüpheliler kısa sürede yakalandı ve suç unsuru paralar sahibine teslim edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, kendilerini kurum görevlisi olarak tanıtan ve halk arasında "Eldenci" olarak nitelendirilen şüpheliler, aradıkları kişide panik oluşturarak para talep etti. Mağdurdan 500 bin TL, 38 bin euro ve 27 bin dolar alınarak dolandırıcılık gerçekleştirildi. Olayın bildirilmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Operasyon ve ele geçirilen tutar:

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, suç örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 şüpheli aynı gün Ankara'nın Etimesgut ilçesi girişinde yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 53 bin 260 euro, 26 bin 941 dolar ve 492 bin 600 TL ele geçirildi. Ele geçirilen paraların toplamı 4 milyon 778 bin 700 TL olarak kaydedildi. Söz konusu paralar mağdura teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dolandırıcılık olaylarından korunması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI