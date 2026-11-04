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Geceyi aydınlatan kıvılcımlar: Adıyaman'da elektrik hattında patlama

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu'nda elektrik hattında meydana gelen patlama geceyi kıvılcımlar ve gürültüyle aydınlattı; akım kesildi, kurumlara bildirim yapıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Geceyi aydınlatan kıvılcımlar: Adıyaman'da elektrik hattında patlama

Adıyaman'da elektrik hattında gece patlaması

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerindeki bir elektrik hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan kıvılcımlar ve yüksek ses, bölgedeki sakinler arasında paniğe yol açtı. Olay, gecenin karanlığında kısa süreliğine geniş bir alanı aydınlattı.

Olayın seyri ve etkileri:

Patlamalar, elektrik akımının kesilmesiyle sona erdi. Bölgedeki ışıkların sönmesi ve kıvılcımların çıkması, çevrede endişeye sebep oldu; haber kaynağında herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Patlamanın ardından bölgedeki enerji akışında kesinti oluştu ve bu kesinti çevre sakinleri tarafından da fark edildi.

Yetkililere bildirim ve sonraki adımlar:

Elektrik hattının onarımı için durum ilgili kurumlara bildirildi. Patlamanın kesin sebebinin tespiti için yetkili birimler tarafından inceleme yapılacağı bildirildiği kaydedildi. Bölge halkına olası tehlikelere karşı uzak durma ve arıza bildirimlerinde bulunma çağrısı yapıldı.

Olayla ilgili gelişmeler ve onarım süreciyle ilgili bilgiler yetkili kurumlardan gelmeye devam edecek; halkın güvenliği ve enerji altyapısının yeniden sağlanması öncelikler arasında yer alıyor.

ADIYAMAN’DA, ELEKTRİK HATTINDA MEYDANA GELEN PATLAMA GECEYİ AYDINLATTI.

ADIYAMAN’DA, ELEKTRİK HATTINDA MEYDANA GELEN PATLAMA GECEYİ AYDINLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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