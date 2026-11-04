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Nusaybin gümrük kapısının açılması karşı tarafın iradesine bağlı

Bakan Ömer Bolat, Nusaybin gümrük kapısında Türkiye tarafının hazır olduğunu, açılışın Suriye'nin isteğine ve altyapısına bağlı olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Nusaybin gümrük kapısının açılması karşı tarafın iradesine bağlı

sınır kapılarında yenileme ve ulaşım kapasitesi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum ve ardından cevapladığı sorularda sınır kapılarındaki çalışmaları anlattı. Bakan, özellikle Cilvegözü’nde yapılan yenilikler, kurulan tır parkı ve Yayladağı ile Öncüpınar kapılarındaki modernizasyon çalışmalarına dikkat çekti. Türkiye genelinde 162 gümrük müdürlüğü bulunduğunu belirten Bolat, Doğu, Güneydoğu, Kuzeydoğu Anadolu ve Trakya’daki kara sınır kapılarında sürekli yenileme yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Bolat, Nusaybin konusunda Türkiye tarafının hazır olduğunun altını çizdi ve iki ay önce Suriye Gümrük Bakanı ile yapılan görüşmede karşı tarafın Nusaybin için "Bu yıl sonuna kadar hazır olmayı planlıyoruz, çalışıyoruz" dediğini aktardı. Ancak Mürşitpınar için daha sonraki bir tarih işaret edildiğini belirtti.

ekonomik etkiler ve lojistik sorunlar:

Bolat, sınır kapılarındaki aksaklıkların sıklıkla karşı ülke altyapısı, personel eksikliği veya gece kapatma uygulamalarından kaynaklandığını vurguladı. Bulgaristan’da bekleyen 600 tır örneğini paylaşan Bakan, söz konusu tırların hedefinin İran olduğunu ve daha önce benzer durumlarda araçların sahipsiz kalıp tasfiye edildiğini anlattı. Bu nedenle "sahipsiz tır olmaması" için düzenleme getirileceğini ifade etti.

Kapasite artırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bolat, Kapıköy, Gürbulak ve Esendere gibi kapılarda yenilemelerin sürdüğünü; bunun İran ve diğer komşu ülkelere ticaretin akışını kolaylaştıracağını belirtti. Ayrıca Bolat, küresel gerilimlerin ihracatı etkilediğine dikkat çekerek "Rusya-Ukrayna Savaşı’na bakın, biz Rusya ve Ukrayna’yla ticaret yapmakta zorlanıyoruz. İran’la zorlanıyoruz. Körfez’e zorlanıyoruz" değerlendirmesini yaptı ve 2011’de konulan 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin ardından yaşanan küresel şokların hedefi zorlaştırdığını söyledi.

kadın kooperatifleri ve tarım destekleri:

Bakan Bolat, kadın kooperatiflerine yönelik düzenlemeler ve destek paketlerini de ayrıntılarıyla aktardı. 2021 yılından bu yana kooperatiflere hibe verildiğini belirterek yatırım amaçlı başvurularda hibe desteğini 1 milyon lira seviyesine çıkardıklarını, personel desteği kapsamında bir yıl boyunca iki personel için 840 bin lira hibe sağladıklarını söyledi. Fuar katılımlarına yönelik hibe desteğinin ise 150 bin liraye kadar olduğunu açıkladı.

E-ticaret ve perakende üzerinden pazarlama sıkıntılarını gidermek için alınan önlemleri de anlatan Bolat, kadın kooperatiflerinin satışlarından altı ay boyunca komisyon alınmaması ve sonrasında komisyonun yüzde 1'i geçmemesi, ayrıca market raflarında en az yüzde 1 oranında ürün bulundurma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Tarım ürünleri konusunda limon fiyatlarına ilişkin eleştirilere değinen Bolat, üretim ve rekoltenin değişkenliği nedeniyle piyasada fiyat dalgalanmaları yaşandığını, üreticilerle yapılan görüşmede kendilerine üreticilerin "Biz fiyatların 60 liradan yukarı çıkmamasını sağlayacağız. Size söz veriyoruz, taahhüt ediyoruz" dediklerini ve bunun üzerine kararın kaldırıldığını anlattı. Ayrıca ithalat ve kamu alımları yoluyla elma, narenciye, portakal, patates ve soğanın alımlarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan, Nusaybin kapısının açılması halinde hem Suriye'ye hem de Irak'a doğrudan giriş imkanı sağlanacağını, bunun Habur'un sıkışıklığını azaltacağını vurguladı. Türkiye tarafı olarak hazır olduklarını tekrar eden Bolat, karşı tarafın istekli hale gelmesinin önemine işaret ederek gerektiğinde Türk tarafının devreye girip süreci hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi; toplantıda dile getirilen ifadeler arasında "Banan kalsa bugün açarım" ifadesi de yer aldı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT (ORTADA) &quot;ÖZELLİKLE NUSAYBİN KONUSUNDA BİZ İSTEKLİYİZ. SURİYE TARAFININ...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT (ORTADA) "ÖZELLİKLE NUSAYBİN KONUSUNDA BİZ İSTEKLİYİZ. SURİYE TARAFININ DA İSTEKLİ OLMASI GEREKİYOR. BUNDAN İKİ AY ÖNCE SURİYE GÜMRÜK BAKANI İLE GÖRÜŞMEMİZDE, NUSAYBİN İÇİN ‘BU YIL SONUNA KADAR HAZIR OLMAYI PLANLIYORUZ, ÇALIŞIYORUZ’ DENDİ" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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