Necla Uygur'a son veda: Teşvikiye'de tören, Feriköy'de defin

Tören ve veda:

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Uygur için Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Törene katılanlar:

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Arslan, tiyatro, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda isim, siyasetçi ve sevenler katıldı.

Şevket Çoruh törende yaptığı konuşmada 'Tüm Uygur ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Çok değerli, kıymetli bir ablamızdı, teyzemizdi. Dediğim gibi, Nejat ağabeyin yanına yolluyoruz onu' dedi.

Toprağa verilme:

Uygur'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile üyeleri ve katılımcılar, usta oyuncuya son görevlerini yerine getirdi.

İSTANBUL’DA, 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSİMLERİNDEN NECLA UYGUR, TEŞVİKİYE CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZI SONRASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.