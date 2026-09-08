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Konya'da trafikte sopalı saldırı girişimine 380 bin lira idari işlem

Konya'da elinde sopa ile bir sürücüye saldırı girişiminde bulunan H.D.'ye 380 bin TL ceza kesildi; ehliyet ve araç 60 gün men edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da trafikte sopalı saldırı girişimine 380 bin lira idari işlem

Konya'da trafikte sopalı saldırı girişimi:

İl Emniyet Müdürlüğü, Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana gelen olayda elinde sopa bulunan bir kişinin trafikte başka bir sürücüye yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Olay, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında da yer aldı.

Gözaltı ve soruşturma:

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.D., olayın yaşandığı gece Taşkent ilçesinde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Uygulanan idari yaptırımlar:

Açıklamada, şüpheli hakkında "Trafikte Saldırı Amacıyla Başka Bir Aracı Israrla Takip Etmek veya Bu Amaçla Araçtan İnmek" fiili kapsamında toplamda 380 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, olaylara yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı ve benzer olayların önlenmesi için trafik güvenliği tedbirlerinin önemine dikkat çekildi.

KONYA’DA ELİNDE SOPA BULUNAN BİR ŞAHSIN TRAFİKTE BAŞKA BİR SÜRÜCÜYE YAPTIĞI HAREKET NEDENİYLE 380...

KONYA’DA ELİNDE SOPA BULUNAN BİR ŞAHSIN TRAFİKTE BAŞKA BİR SÜRÜCÜYE YAPTIĞI HAREKET NEDENİYLE 380 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ. ŞAHSIN SÜRÜCÜ BELGESİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULURKEN, OLAYDA KULLANILAN ARAÇ İSE 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MENEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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