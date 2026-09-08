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Yılmaz: medeniyetimiz antisemitizme yer vermez, diasporalar ve adalet önceliğimizdir

Cevdet Yılmaz, İİT forumu'nda medeniyetimizin antisemitik olmadığını vurguladı; diasporaların rolü, genç nüfusun önemi ve adalet çağrısı öne çıktı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Elif Demir

Yılmaz: medeniyetimiz antisemitizme yer vermez, diasporalar ve adalet önceliğimizdir

Yılmaz'ın forum vurgusu ve temel mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile SESRIC iş birliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'nda konuştu. Forumda Yılmaz, medeniyet geleneğinin hiçbir zaman antisemitik olmadığına dair net bir ifade kullandı: "Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman antisemitik olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır". Konuşmasında diasporaların rolü, İslamofobi ile mücadele ve küresel adalet ihtiyacına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Genç nüfus, demografik dönüşüm ve diasporanın ekonomik katkısı:

Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üye ile Birleşmiş Milletler'den sonra en geniş katılıma sahip olduğunu hatırlattı ve 2025 itibarıyla 2 milyarı aşan bir Müslüman nüfus

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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