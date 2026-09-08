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Tren yoluna çıkıp atlamak isteyen kişi ekiplerce kurtarıldı

Aydın Efeler'de demir korkuluklara çıkarak tren yoluna atlamak isteyen 48 yaşındaki E.S., polis ve itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı; vatandaşlar alkışladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:14

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tren yoluna çıkıp atlamak isteyen kişi ekiplerce kurtarıldı

Olayın gelişimi

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyen E.S. (48) adlı şahıs, cadde üzerindeki demir korkuluklara çıkarak tren yoluna atlamak istedi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Müdahalenin detayları

Bölgeye intikal eden sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, olası bir atlama ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini alırken, polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, şahsın bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek müdahale etti ve E.S.'yi yakalayarak güvenli bir bölgeye çekti.

Vatandaş tepkisi ve sonrasında yapılan işlemler

Olayı şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesini alkışlarla karşıladı. Kurtarılan şahıs, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra daha kapsamlı sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olay, ekiplerin koordineli çalışmasının ve çevre duyarlılığının örneği olarak kayda geçti. Hem güvenlik önlemlerinin hızla alınması hem de vatandaşların vakit kaybetmeden ihbarda bulunması müdahalenin sonuçlanmasında belirleyici oldu.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE KORKULUKLARA ÇIKARAK TREN YOLUNA ATLAMAK İSTEYEN VATANDAŞI POLİS VE...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE KORKULUKLARA ÇIKARAK TREN YOLUNA ATLAMAK İSTEYEN VATANDAŞI POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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