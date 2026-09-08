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Silivri açıklarında kayıp mürettebat için yedinci gün: umut arayışı sürüyor

Silivri açıklarında Alsu ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışmasında kaybolan 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları yedinci gününde sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri açıklarında kayıp mürettebat için yedinci gün: umut arayışı sürüyor

silivri açıklarında aramalar yedinci gününde:

İstanbul Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan çarpışma sonrası arama kurtarma çalışmaları yedinci gününe girdi. Olayda Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari gemi çarpıştı; çarpışma sonucunda Tuğberk İmamoğlu yaklaşık 8 dakika içinde batarken, gemide bulunan 10 mürettebat kayboldu.

sahadaki çalışmalar ve ailelerin bekleyişi:

Deniz ve hava unsurlarıyla yürütülen arama kurtarma operasyonları, kazanın üzerinden geçen yedinci günde de devam ediyor. Bölgede kurulan kriz masası önünde toplanan yakınlar, belirsizlik içinde bekleyişini sürdürüyor; sahadaki ekipler ise koordineli tarama, plaka ve enkaz arama çalışmalarını sürdürüyor.

operasyonun öncelikleri ve riskler:

Çalışmaların odağında kayıp mürettebatın bulunması, batık bölgesinin güvenli şekilde taranması ve enkazın tespiti bulunuyor. Operasyonlar hem sahadan hem de havadan yürütülürken, ekiplerin yükü arama alanının genişliği ve deniz koşulları nedeniyle artıyor. Yetkili ekiplerin koordinasyonu ve kriz masasındaki takip, arama sürecinin sürdürülebilirliği açısından kritik önemde.

Silivri açıklarında devam eden arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili gelişmeler, sahadaki ekiplerin çalışmaları ve ailelerin bekleyişi eşliğinde takip ediliyor.

Silivri&#039;de yaşanan gemi kazasının 7&#039;nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Silivri'de yaşanan gemi kazasının 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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