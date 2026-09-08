İstanbulspor, Kanbak'ın isteğiyle karşılıklı anlaşmayla ayrılığı duyurdu

Kulüpten yapılan açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Barış Kanbak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılık süreci:

Kulüp, Kanbak’ın ayrılık yönündeki talebi doğrultusunda yapılan görüşmeler sonucunda tarafların karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmaya karar verdiğini bildirdi.

Teşekkür ve iyi dilekler:

Açıklamada, Kanbak’ın görev süresi boyunca takıma kattığı değer, gösterdiği özveri ve emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN İSTANBULSPOR, TEKNİK DİREKTÖR BARIŞ KANBAK İLE YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI.