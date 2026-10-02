Konya'nın hizmet kapasitesi 54 yeni araçla güçlendi

filoya katılan 54 yeni araç hizmete alındı:

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla toplam 54 yeni iş makinesi ve aracı düzenlenen törenle hizmete aldı. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Altay, törende konuşurken 30 Eylül Çarşamba günü kentte yaşanan önemli etkinliklere de atıfta bulunarak, Filistin Milli Takımı ile Konyaspor arasındaki tarihi maçın organizasyonuna değindi.

törenin ve bağlamın önemi:

Başkan Altay, maç ortamında ortaya çıkan birlik ve dayanışmanın şehri dünyada görünür kıldığını belirtti; ayrıca Konya’nın Filistin meselesinde gösterdiği duruşu vurguladı. Altay, sözlerinde organizasyonun titizlikle hazırlandığını ve stadı dolduran Konyalılara teşekkür ettiğini ifade etti. Tören konuşmasında altyapı hizmetlerinin belediyeciliğin temel önceliği olduğuna dikkat çekildi ve yeni araç filonun bu önceliğe doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

araçların dağılımı ve kullanım alanları:

Tören metninde araçların teknik dağılımına ilişkin bilgilere yer verildi: greyderlerden kamyonlara, beko loderlerden kazıcı yükleyicilere, asfalt finişerlerden GCB’lere ve hizmet araçlarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor; ayrıca zabıta ekiplerinin motorlu araçları da filo içinde yer aldı. Toplam 419 milyon lira bedelle belediyeye kazandırılan bu araçların hem merkezde hem de Konya’nın 31 ilçesinde altyapı, kış şartlarında karla mücadele, cadde ve sokakların temizliği ve acil müdahale hizmetlerinde kullanılacağı ifade edildi.

teşekkürler ve beklentiler:

Başkan Altay, yeni araçların alımında emeği geçenlere teşekkür ederek destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp, İLBANK Genel Müdürü Eyüp Karahan ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundu. Altay, araçları kullanacak ekipler için “kazasız, belasız hizmet” temennisinde bulundu ve Konya için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programda konuşan diğer isimler de şehirdeki hizmet ivmesinin sürdüğünü belirtti. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen şehir yönetiminin koordineli çabalarını överken, AK Parti milletvekilleri Hasan Ekici ve Mustafa Hakan Özer ile Konya Valisi İbrahim Akın yeni araçların şehrin yaşam kalitesini artıracağına dikkat çekti. Vali Akın, araçların kentin dört bir köşesinde adalet ve hakkaniyetle hizmet götürme gayesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tüm konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından filoya katılan 54 aracın hizmete alınması dualarla tamamlandı. Belediye yetkilileri, yeni araçların önümüzdeki dönemde kent genelinde altyapı ve günlük belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmasını beklediklerini belirtti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA KAZANDIRILAN 54 YENİ İŞ MAKİNESİ VE ARACIN HİZMETE ALIM PROGRAMI KILIÇARSLAN ŞEHİR MEYDANI'NDA DÜZENLENEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.