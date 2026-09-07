Konya'nın kentsel dönüşüm hamlesi: yatırım 25 milyar 685 milyon lira

kentsel dönüşüm vizyonu:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir tarafından yürütülen kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmalarının kapsamını ve hedeflerini Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında paylaştı. Altay, Konya'nın tarihi dokusunu koruyarak şehrin performansını artırmayı amaçladıklarını; geçmişle geleceği aynı ufukta buluşturma anlayışının projelerin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Başkan Altay, dönüşüm yaklaşımının sadece binaların yenilenmesi olmadığını; saklı kalan değerleri gün yüzüne çıkarma, tarihi mekanları ihya etme ve kentsel estetiği güçlendirme odaklı olduğunu belirtti. Bu çerçevede yapılan projelerin şehir hafızasını canlı tutma ve günlük hayatla bütünleştirme hedefi taşıdığı ifade edildi.

darülmülk projesi ve sahadaki adımlar:

Altay, Türkiye'nin en büyük ihya girişimi olarak tanımlanan Darülmülk Projesi kapsamındaki çalışmalarda gelinen noktayı detaylandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen projede şehir merkezinin 20 farklı noktasında yenileme ve dönüşüm yapıldığını aktardı.

Tamamlanan uygulamalar arasında Türbeönü Çarşıları, Taş Bina, Alâeddin Caddesi'ndeki binaların yenilenmesi, Depo No:4, Meydan Evleri ve Velespit Müzesi yer alıyor. Ayrıca Darülmülk Sergi Sarayı yapımı tamamlanıp valiliğe devredildi. Şehir Kütüphanesi için planlanan Türkiye'nin ilk Sıfır Atık binası, Büyük Larende Dönüşümü ve Mevlana Arkası Kentsel Yenileme projeleri devam ediyor. Peynir Pazarı'nda ise fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkımı tamamlanmış olup, bu çalışma Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı ile Melike Hatun Çarşısı arasında yürütülüyor.

kamulaştırma ilkeleri ve uygulama:

Kamulaştırma süreçlerine dair konuşan Altay, uygulamaların arkasında yeni yollar, meydanlar, parklar, otogarlar, pazar yerleri veya ortaya çıkarılacak tarihi eserlerin bulunduğunu anlattı. Bu süreçte önceliklerinin uzlaşma, hakkaniyet ve şeffaflık olduğunu; vatandaşın hakkı ve hukukunun korunmasının temel ilke olduğunu vurguladı.

2018'den bu yana kaydedilen fiili ilerlemeyi rakamlarla paylaşan Altay, yalnızca 2025 yılı içinde 279 bin 314 metrekare alanda, 166 bağımsız bölüm ve 18 binanın kamulaştırmasının gerçekleştirildiğini, bu işlemlerin güncel kamulaştırma bedelinin 3 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

Göreve gelinen günden bu yana toplamda 1 milyon 344 bin metrekare alanda, 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırmasının tamamlandığını belirten Altay, farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yaklaşık 5 milyar lira kamulaştırma harcaması yapıldığını ifade etti. Sadece kamulaştırmaların güncel toplam bedeli 13 milyar 685 milyon lira olarak açıklandı; kentsel dönüşüm harcamaları da dahil edildiğinde ise toplam yatırım tutarının 25 milyar 685 milyon lira olduğu kaydedildi.

Altay, bu yatırımların; güvenli konutlar, nefes alan mahalleler, yeniden görünür hale gelecek tarihi eserler ve erişimi kolaylaşacak caddeler olarak hemşehrilere döneceğini belirtti. Çalışmaların büyük emek, özveri ve iş birliği ile yürütüldüğünü, projelerin kent yaşamına uzun vadeli katkı yapmasının hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ, Emlak Konut, İller Bankası ve diğer kamu kurumlarına destekleri için teşekkür etti. Ayrıca valiye, milletvekillerine, il ve ilçe teşkilatlarına, ilçe belediye başkanlarına, meslek odalarına, muhtarlara ve projelerde görev alan ekiplerine şükranlarını iletti. Konya genelinde sürecin uzlaşma ruhuyla devam edeceğini ve yatırımların hemşehrilere hayırlı olmasının temenni edildiğini sözlerine ekledi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, 2018 YILINDAN BUGÜNE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMULAŞTIRMA İÇİN GÜNCEL BEDELLE YAPTIKLARI YATIRIM TUTARININ 25 MİLYAR 685 MİLYON LİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ.