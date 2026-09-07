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Pedallar anıya, çağrı güvenli yollara: Gömeç’te 250 bisikletçi toplandı

Gömeç Dalış Köyü'nde 250 bisikletçi, geçen ay yaşamını yitiren öğretmen Serkan Kadıoğlu ile diğer kayıplarını anıp sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pedallar anıya, çağrı güvenli yollara: Gömeç’te 250 bisikletçi toplandı

Gömeç’te anma ve çağrı:

Gömeç ilçesinin Dalış Köyü'nde bir araya gelen 250 bisikletçi, geçtiğimiz ay iki araç çarpışması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Serkan Kadıoğlu ile trafikte yaşamını yitiren diğer bisikletli arkadaşlarını andı. Etkinlikteki basın açıklamasını Sevda Kadıoğlu ile bisikletçi Nuray Karakaya birlikte yaptı.

katılımcı mesajları ve uyarılar:

Basın açıklamasında sürücülere yönelik uyarılar öne çıktı. Katılımcılar, bisikletlilerin trafikte engel olmadığını, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu ve yolların sadece motorlu araçlara ait olmadığını vurguladı. Bir sürücünün birkaç saniyelik dikkatsizliği veya sabırsızlığı nedeniyle bir insanın hayatını kaybetmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada özellikle emniyet şeridi vurgulandı; bu alanın sollama ya da trafikten kurtulma için kullanılmaması gerektiği, bisikletlilerin güvenli alanının motorlu araçlar tarafından ihlal edilmesinin doğrudan ölüm riski yarattığı belirtildi. Sürücülere bisikletliye güvenli mesafe bırakmanın bir nezaket değil yaşam hakkına saygı olduğu, hız sınırına uymanın ise sorumluluk olduğu hatırlatıldı.

talepler ve anının önemi:

Topluluk, güvenli yollar, kesintisiz bisiklet güzergâhları, etkin denetim ve emniyet şeridi ihlallerine karşı caydırıcı yaptırımlar talep etti. Ayrıca trafikte yaşam hakkını önceleyen bir kültür oluşmasını, çocukların bisiklete binmekten korkmadığı, ailelerin sevdiklerinin eve dönene kadar endişe etmediği şehirler istediklerini söylediler.

Etkinlik, pedalların kaybedilenler anısına çevrilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, kaybettiklerini unutmayacaklarını ve "başka bisikletçiler ölmesin" diye susmayacaklarını belirterek sürücüleri yolu paylaşmaya, mesafeyi korumaya, emniyet şeridine saygı göstermeye ve hız ile dikkatsiz sürüşten kaçınmaya çağırdı.

BİSİKLETÇİLER

BİSİKLETÇİLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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