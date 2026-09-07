Nurhak'ın Karakaya kayalıklarında mahsur kalan keçiler 5 gün sonra kurtarıldı

Nurhak'ta Karakaya Dağı'nda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak kırsalında, Karakaya Dağı eteklerinde 5 gündür kayalıklarda kalan 9 keçi, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim indirildi ve sahibine teslim edildi.

olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan bir vatandaşın, sürüsünden 9 hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığını bildirmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Olayın bildirildiği alanın sarp ve ulaşımın güç olduğu kaydedildi.

kurtarma çalışmaları ve teslim:

İhbar üzerine bölgeye hareket eden Nurhak Arama Kurtarma (Nurkut) gönüllüleri, zorlu arazi koşullarında yürüttükleri uzun çalışmaların ardından keçileri tek tek güvenli bölgeye taşıdı. Çalışmaların ardından 9 keçi sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi. 5 gün sonra hayvanlarına kavuşan yetiştirici, kurtarma ekibine teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK KIRSALINDA 5 GÜNDÜR KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 9 KEÇİ DUYARLI VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI