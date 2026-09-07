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Darende'de ileri tetkik için 72 yaşındaki kadın hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki K.K., beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'de ileri tetkik için 72 yaşındaki kadın hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de hasta hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi

Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki kadın hasta K.K., ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle hastaneden sevk edildi.

sevk nedeni:

Hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan değerlendirmede beyin rahatsızlığı nedeniyle ek tetkik ve ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç olduğu belirlendi.

transfer süreci:

İleri tetkik ve tedavi için hasta, sağlık ekiplerinin kararı doğrultusunda hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Konuya ilişkin detaylar ve tedavi sürecine dair açıklama yetkililer tarafından yapılmadı.

DARENDE’DE 72 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

DARENDE’DE 72 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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