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Yeniden yapılanma sonrası bodrumspor üst sıraları hedefliyor

Sefer Yılmaz, 4-0'lık galibiyetin ardından yenilenen kadroyla üst sıralara oynayan bir Bodrumspor kurmayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeniden yapılanma sonrası bodrumspor üst sıraları hedefliyor

maçın ardından:

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında Batman Petrolspor’u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bizim için çok güzel bir gece. Yaklaşık 7 haftadır bugünü bekliyoruz. Bütün Bodrumspor sevenlerine ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

değişim süreci ve uyum:

Yılmaz, sezon başından bu yana takımda yaşanan kapsamlı kadro değişikliğine dikkat çekti. "Gerçekten çok değişik bir süreç yaşıyoruz. Çok büyük bir değişim oldu, birçok arkadaşımız ayrıldı. Transferin bitmesine bir hafta kala gidenler ve gelenler devam etti. Bazı arkadaşlar yeni gelen transferlerin isimlerini bile yeni öğrendi. Hep bahsediyorduk; bize zaman lazım. Bu galibiyet tam zamanında geldi." sözleriyle adaptasyon sürecinin uzun sürdüğünü vurguladı.

Karşılaşmada dört yeni oyuncunun ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı belirtildi; bu tablo Tecrübeli çalıştırıcıya göre takımın henüz oturmamış yapısını gösteriyor. Yılmaz, genç oyuncular ile tecrübeli isimlerin uyumunun önemine değindi.

milli aranın önemi ve hedefler:

Yılmaz, önlerinde gelecek bir maçın ardından 3 haftalık milli maç arası olduğunu hatırlatarak bunun takım için bir fırsat olduğunu söyledi: "Önümüzdeki maçı oynayıp ardından 3 haftalık milli maç arasına gireceğiz. Orada daha iyi toparlanacağız; belki ufak bir kamp yapacağız. Takıma geç katılan ve antrenman eksiği bulunan arkadaşların kondisyonlarını yükselteceğiz."

Hedefleri net ifade eden Yılmaz, "7. haftada bu tablo, ne kadar zor bir iş yaptığımızı gösteriyordur. Genç oyuncular ile tecrübeli isimleri önümüzdeki 3 haftalık arada daha iyi kaynaştırıp taraftarımızın özlediği, üst sıralara oynayan bir Bodrumspor oluşturmak istiyoruz" dedi.

Ayrıca Batman Petrolspor'un ligin güçlü ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Skor 4-0 olsa da rakip, oynadığı futbolla bu ligin en iyi 3-4 takımından biri olduğunu gösterdi. Böyle bir rakibe karşı alınan 4-0’lık galibiyet motivasyonumuzu daha da artıracaktır. Galibiyette emeği geçen tüm oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamı gelecek" ifadeleriyle oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

SEFER YILMAZ: ÖZLENEN, ÜST SIRALARA OYNAYACAK BİR BODRUMSPOR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

SEFER YILMAZ: ÖZLENEN, ÜST SIRALARA OYNAYACAK BİR BODRUMSPOR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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