Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Konyaspor'da Palut: mücadele ve karakterle gelen 1-0 galibiyet

İlhan Palut, Trendyol Süper Lig 5. haftada Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta oyuncuların sonuna kadar mücadele edip karakter koyduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:14

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 23:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor'da Palut: mücadele ve karakterle gelen 1-0 galibiyet

İlhan Palut'tan maç değerlendirmesi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İlhan Palut, takımın sergilediği mücadeleyi, savunmadaki disiplini ve maç içindeki karakteri öne çıkardı.

maçın gidişatı:

Palut, özellikle son dönemdeki performans dalgalanmalarının kendisini rahatsız ettiğini belirtti. "Bugün her şeyden önce aslında şöyle söyleyeyim, Erzurumspor maçı beni gerçekten çok üzmüştü. Diğer maçlarda da kaybettik evet ama Erzurum’da mücadele etmedik. Bu gerçekten zihinsel manada beni yormuştu. Bugün aslında takımdan birinci beklediğim bir reaksiyon göstermesi, mücadele etmesi ve karakter koymasıydı." şeklinde konuştu.

Teknik adam, rakibin hücum hattının tehlikeli oyuncular barındırdığını ancak defansta zaman zaman geri dönüşlerde zaaflar olduğunu vurgulayarak, planlarının karşı sahada oyuncu üstünlüğü yaratmak ve rakibin geri dönüş zaafiyetini değerlendirmek üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Palut, maçta gelen erken golün takımın moralini yükselttiğini ve ilk yarıda farkı artırabilecek fırsatlar yakaladıklarını söyledi.

lig başlangıcı ve gelecek hedefi:

Palut, maç sonu duygularını şu sözlerle özetledi: "Karşılaşmayı 1-0 bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum." Teknik direktör, sezon başındaki sonuçların taraftarı üzdüğünü kabul ederken yine de sonucun moral için önemli olduğunu belirtti. "Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı? Hayır ama onlara da gerçekten bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Palut ayrıca takımın istatistiksel durumuna dikkat çekti: "4 mağlubiyet 1 galibiyet bunu bir maç olarak düşünürsek hala 4-1 mağlup durumdayız. Bu da aslında özetliyor lige başlangıç durumumuzu." Sözlerini, her maçta aynı mücadeleyi göstermeleri gerektiğini ve mümkün olan en kısa sürede düzlüğe çıkmayı hedeflediklerini ifade ederek tamamladı. Son olarak takımını tebrik eden Palut, Trabzonspor'a da başarılar diledi.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ümraniyespor'da geri çekilme maliyeti: son dakikada puan kaybı
images

Nedim Yiğit: Antalyaspor hedeflerine doğru yükselecek
images

Yeniden yapılanma sonrası bodrumspor üst sıraları hedefliyor
images

Yukatel Denizli Basket yeni sezonda lig ve Avrupa hedeflerini açıkladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrollü yakma rüzgarla büyüyüp meyve ve sebze kasalarını kullanılmaz hale getirdi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga: üç şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Gerede'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın beş saatte kontrol altına alındı

Ümraniyespor'da geri çekilme maliyeti: son dakikada puan kaybı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor