Konyaspor'da Palut: mücadele ve karakterle gelen 1-0 galibiyet

İlhan Palut'tan maç değerlendirmesi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İlhan Palut, takımın sergilediği mücadeleyi, savunmadaki disiplini ve maç içindeki karakteri öne çıkardı.

maçın gidişatı:

Palut, özellikle son dönemdeki performans dalgalanmalarının kendisini rahatsız ettiğini belirtti. "Bugün her şeyden önce aslında şöyle söyleyeyim, Erzurumspor maçı beni gerçekten çok üzmüştü. Diğer maçlarda da kaybettik evet ama Erzurum’da mücadele etmedik. Bu gerçekten zihinsel manada beni yormuştu. Bugün aslında takımdan birinci beklediğim bir reaksiyon göstermesi, mücadele etmesi ve karakter koymasıydı." şeklinde konuştu.

Teknik adam, rakibin hücum hattının tehlikeli oyuncular barındırdığını ancak defansta zaman zaman geri dönüşlerde zaaflar olduğunu vurgulayarak, planlarının karşı sahada oyuncu üstünlüğü yaratmak ve rakibin geri dönüş zaafiyetini değerlendirmek üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Palut, maçta gelen erken golün takımın moralini yükselttiğini ve ilk yarıda farkı artırabilecek fırsatlar yakaladıklarını söyledi.

lig başlangıcı ve gelecek hedefi:

Palut, maç sonu duygularını şu sözlerle özetledi: "Karşılaşmayı 1-0 bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum." Teknik direktör, sezon başındaki sonuçların taraftarı üzdüğünü kabul ederken yine de sonucun moral için önemli olduğunu belirtti. "Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı? Hayır ama onlara da gerçekten bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Palut ayrıca takımın istatistiksel durumuna dikkat çekti: "4 mağlubiyet 1 galibiyet bunu bir maç olarak düşünürsek hala 4-1 mağlup durumdayız. Bu da aslında özetliyor lige başlangıç durumumuzu." Sözlerini, her maçta aynı mücadeleyi göstermeleri gerektiğini ve mümkün olan en kısa sürede düzlüğe çıkmayı hedeflediklerini ifade ederek tamamladı. Son olarak takımını tebrik eden Palut, Trabzonspor'a da başarılar diledi.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT