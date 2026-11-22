Trabzonspor erken golün avantajını korudu: Eyüpspor 0-1:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Karşılaşmanın tek golü erken dakikalarda geldi ve ev sahibi ekip geri kalan bölümde skor avantajını korumayı başardı.
maçtan dakikalar:
66. dakikada Salah'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saviolo'nun vuruşunda kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Bu müdahale Eyüpspor adına maçtaki önemli anlardan birini oluşturdu.
kadrolar ve notlar:
Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Cabral dk. 62), Fabinho, Ozan Tufan, Ozan Tufan (gol dk. 5), Ozan Tufan oynadı, Ozan Tufan kaydetti. Kadroda ayrıca Ozan Tufan'ın golüyle öne çıkan isimler arasında yer aldı. Öne çıkan ilk 11: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Cabral dk. 62), Fabinho, Ozan Tufan (Melih Kabasakal dk. 83), Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu. Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Ali Habeşoğlu. Teknik direktör: Thomas Reis.
Eyüpspor: Emre Bilgin, Sadia (Michalak dk. 88), Anıl Yaşar, Yiğit Demir (Berhan Kutlay Şatlı dk. 75), Taşkın İlter (Musa Eren Karakaş dk. 85), Kaan Demir, Costa, Raux Yao, Hamza Akman (Halil İbrahim Balta dk. 75), Ahmed Abdullahi (Yusuf Barası dk. 75). Yedekler: Umut Keseci, Arda Yavuz, Ömer Ahmet Ceyhan. Teknik direktör: Mustafa Dalcı.
Gol: Ozan Tufan (dk. 5) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası (Eyüpspor)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ.
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