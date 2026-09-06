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Konyaspor'un düşüşü sürüyor: yedi maçlık mağlubiyet serisi

Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilen Konyaspor, 27 Nisan 2026'daki Trabzonspor galibiyetinden sonra ligde yedi maçtır kazanamıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor'un düşüşü sürüyor: yedi maçlık mağlubiyet serisi

Konyaspor'un sonuç alamama dönemi devam ediyor:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşan Konyaspor, maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu yenilgi, takımın ligdeki gidişatındaki olumsuz eğilimi sürdürdüğünü gösterdi.

Yeşil-beyazlılar, ligdeki son galibiyetini 27 Nisan 2026'da Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde etmişti. O tarihten sonra takım, çıktığı 7 lig maçını ve bir Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybederek ciddi bir ritim kaybı yaşadı.

maçların kronolojisi ve skorlar:

2025-2026 sezonunda Konyaspor; Çaykur Rizespor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Kayserispor'a 2-1 yenildi. Bu sezon ise Çaykur Rizespor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olarak mağlubiyet serisini sürdürdü.

Süper Lig'de üst üste 7. mağlubiyetini Erzurum'da alan Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor ve bu durum takım üzerinde artan bir baskı oluşturuyor.

puan durumu ve gelecek hedefi:

Trendyol Süper Lig'de puansız olarak 18. sırada bulunan Konyaspor, ligin 5. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Kulüp ve teknik heyet, bu karşılaşmadan puan alarak mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Uzun vadede takımın toparlanması için savunma ve hücumda daha fazla istikrar şart; yönetim ve teknik ekip önümüzdeki maçlarda hızlı sonuç almak zorunda.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA ERZURUMSPOR’A 1-0 MAĞLUP OLURKEN...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA ERZURUMSPOR’A 1-0 MAĞLUP OLURKEN, YEŞİL-BEYAZLI EKİP LİGDE 7 MAÇTIR GALİBİYET HASRETİ YAŞIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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