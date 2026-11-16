COP31 alanı sıfır atık modeliyle 5 günde 100 ton ayrıştırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, organizasyon sahasında hayata geçirilen sıfır atık yönetimi uygulaması ile dikkat çekti. Zirvenin yapıldığı bin 100 dönümlük Mavi ve Yeşil Bölge kapsamında kurulan ayrıştırma ve işleme altyapısı sayesinde, etkinliğin ilk beş günlük döneminde önemli miktarda atık ekonomiye kazandırıldı.

saha düzeni ve ayrıştırma ağı:

Alan içinde metal, plastik, kağıt, kompozit ve organik atıklar kaynağında ayrıştırılıyor. İç ve dış mekanlarda konumlandırılmış, üzerinde uyarı yazıları olan 600 adet kumbara atık ünitesi ziyaretçilere yönlendirme sağlayarak atıkların doğru şekilde toplanmasını sağlıyor. Mavi ve Yeşil Bölgelerde ayrıca atık getirme merkezleri ve 770 litre kapasiteye sahip konteynerler bulunuyor.

Temizlik ekipleri, Mavi ve Yeşil bölgelerin kapanmasının ardından gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında özel elektrikli araçlarla toplanan atıkları merkezlere taşıyor. Bu uygulama hem operasyonel verimlilik hem de alandaki karbon ayak izinin azaltılması açısından tercih ediliyor.

toplanan atığın işlenmesi ve enerji dönüşümü:

İlk 5 günde sahadan toplanan toplam atık neredeyse 100 ton oldu; bunun yüzde 80'i geri dönüşüm firmalarına gönderilirken, yüzde 20'si belediye bertaraf tesislerine iletildi. Alan içindeki restoranlarda ve işletmelerde biriken atık yağlar lisanslı firma tarafından toplanıp biyodizele dönüştürülüyor ve alandaki jeneratörlerde enerji kaynağı olarak kullanılıyor.

Organik atıklar reaktör kazanı içindeki ısıtıcı sistemlerle işlenerek kompost gübreye ve sokak hayvanları için mamaya dönüştürülüyor. Bu süreçte herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan, yalnızca ısıtma yöntemiyle kompost üretimi gerçekleştiriliyor; sadece ilk 5 günlük süreçte 1,5 ton organik ürün elde edildi.

COP31 Katı Atık Merkez görevlisi Efe Öztürkan sistemin işleyişini, "COP31 alanından elde edilen atıkları burada biz gübre haline getiriyoruz. Burada çok aşamalı işlemlerden geçiyorlar ve bu işlemlerin sonucunda, özellikle tarım arazilerine ve ağaçlara olmak üzere dağıtıma götürüyoruz. Organik atıklar ayrıca sokak hayvanları için kedi köpek maması haline getiriliyor." sözleriyle anlattı.

Alan içindeki enerji dönüşümüne ilişkin detayları paylaşan COP31 Mekan İşleri Sorumlusu ve Personel Daire Başkanı Mahmut Erdaş, "Bizi diğer COP’lardan ayıran en büyük özellik, ilk defa sıfır atık uygulamasının bir COP alanı içerisinde yapılması. Bu bizim için bir ilk oluyor" diyerek uygulamanın özgün konumuna dikkat çekti.

Erdaş, atık yağlarının lisanslı firmaya gönderildiğini ve "alan içerisindeki enerji ihtiyacımız biyodizel yakıtlı jeneratörler tarafından karşılanmakta" ifadesini kullandı. Ayrıca sahadaki atık merkezlerinde kompost üniteleri ve hayvan kompost mama ünitelerinin bulunduğunu, Mavi ve Yeşil Bölge'de toplam 600 adet iç ve dış mekan atık ünitesinin hizmet verdiğini belirtti.

ziyaretçi ve işletme tepkileri:

Sıfır atık uygulaması, alana gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile işletmeler tarafından olumlu karşılandı. COP31'e gözlemci statüsüyle katılan Elizabeth Anne Girling, "Sıfır atığa ulaşmak son derece önemli. Atıkların ayrıştırılması gerçekten çok önemli. Bence buradaki kutuların üzerindeki etiketleme son derece net" dedi. Üniversite öğrencisi Eylül Turan ise uygulamanın farkındalık yaratma yönünü vurgulayarak benzer değerlendirmelerde bulundu.

Restoran işletmecilerinden alınan pratik bilgiler de uygulamanın günlük işleyişini gösteriyor. Mavi Bölge’deki bir restoranın şefi Aryen Mede, mutfaklarında günde 18 litre yağ kullandıklarını ve gün sonu bu yağları alan yönetimine teslim ettiklerini belirtti: "Totalde Yeşil ve Mavi bölgelerdeki 120’ye yakın işletmenin tüm atık yağları, etkinlik sonrasında toparlanıp lisanslı firma tarafından biyodizele dönüştürülüyor. Bu da mevcut alanda bize enerji olarak geri dönüyor."

COP31 organizasyonu başlamadan önce yürütülen faaliyetler sonucunda alan, sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Erdaş, projenin "tüm dünya üzerinde bir farkındalık oluşturduğunu" ve bu deneyimin bir sonraki COP'a miras olarak aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bu uygulama, büyük ölçekli konferans ve fuar alanlarında atık yönetimi pratiklerinin nasıl uygulanabileceğine dair somut bir örnek sunuyor ve saha organizasyonunun, teknolojik altyapının ve toplumsal farkındalığın bir araya geldiğinde ortaya çıkarabileceği sonuçları gözler önüne seriyor.

ZİRVENİN YAPILDIĞI BİN 100 DÖNÜMLÜK ALANDA TOPLANAN KATI VE ORGANİK ATIKLAR, GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİNDE İŞLENEREK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR.