Köprüde tehlikeli sollama: burun buruna son anda duruş

olayın geçtiği yer ve kısa özet:

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, bir sürücünün hatalı sollama girişimi tehlikeli bir yakın temasa yol açtı. Sürücü, sollama sırasında karşı şeride geçince, karşı yönden gelen bir otomobille neredeyse çarpıştı.

O anlarda yaşanan panik ve son anda yapılan manevra sayesinde çarpışma gerçekleşmedi. Olayın tamamı, söz konusu araçta bulunan iç kamera tarafından kayda alındı.

görüntülerde öne çıkanlar ve risk değerlendirmesi:

Kayda yansıyan görüntülerde, sollama girişiminin trafik akışı ve görüş şartları göz önünde bulundurulmadan yapıldığı, karşı yönden gelen aracın ise ani bir tepkiyle tehlikeyi önlediği görülüyor. Bu tür manevralar, özellikle köprü ve dar yollarda riskleri katlıyor ve zincirleme kazalara davetiye çıkarabiliyor.

Uzmanlar ve trafik güvenliği yetkilileri, sollama gibi yüksek risk taşıyan manevralar için geniş görüş, yeterli mesafe ve uygun işaretlemenin zorunlu olduğunu sıkça hatırlatıyor. Bu olay da sürücü davranışlarının sonuçlarını gözler önüne seren somut bir örnek teşkil ediyor.

Görüntüler, hem sürücülere hem de yetkililere uyarı niteliğinde: trafikte ani ve hatalı hamleler tehlikeye yol açıyor, şans her zaman koruyucu olmayabilir.

SİVAS’TA HATALI SOLLAMA YAPAN BİR SÜRÜCÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU. TEHLİKELİ ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.