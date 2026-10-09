Dolar 49,3422 +0,12%
Euro 55,3373 +0,13%
Bist 12.234,08 +0,17%
Altın Gram 6.679,49 +1,29%
EUR/USD 1,1220 +0,03%
Brent Petrol 103,05 -1,18%
--°

Köprüde tehlikeli sollama: burun buruna son anda duruş

Sivas Karşıyaka Köprüsü'nde hatalı sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu; tehlikeli anlar aracın kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Köprüde tehlikeli sollama: burun buruna son anda duruş

olayın geçtiği yer ve kısa özet:

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, bir sürücünün hatalı sollama girişimi tehlikeli bir yakın temasa yol açtı. Sürücü, sollama sırasında karşı şeride geçince, karşı yönden gelen bir otomobille neredeyse çarpıştı.

O anlarda yaşanan panik ve son anda yapılan manevra sayesinde çarpışma gerçekleşmedi. Olayın tamamı, söz konusu araçta bulunan iç kamera tarafından kayda alındı.

görüntülerde öne çıkanlar ve risk değerlendirmesi:

Kayda yansıyan görüntülerde, sollama girişiminin trafik akışı ve görüş şartları göz önünde bulundurulmadan yapıldığı, karşı yönden gelen aracın ise ani bir tepkiyle tehlikeyi önlediği görülüyor. Bu tür manevralar, özellikle köprü ve dar yollarda riskleri katlıyor ve zincirleme kazalara davetiye çıkarabiliyor.

Uzmanlar ve trafik güvenliği yetkilileri, sollama gibi yüksek risk taşıyan manevralar için geniş görüş, yeterli mesafe ve uygun işaretlemenin zorunlu olduğunu sıkça hatırlatıyor. Bu olay da sürücü davranışlarının sonuçlarını gözler önüne seren somut bir örnek teşkil ediyor.

Görüntüler, hem sürücülere hem de yetkililere uyarı niteliğinde: trafikte ani ve hatalı hamleler tehlikeye yol açıyor, şans her zaman koruyucu olmayabilir.

SİVAS’TA HATALI SOLLAMA YAPAN BİR SÜRÜCÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA...

SİVAS’TA HATALI SOLLAMA YAPAN BİR SÜRÜCÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU. TEHLİKELİ ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay'da mesleğin merhameti: örnek davranış gösteren üç polise başarı belgesi
images

Üniversitelere çağrı: sağlığın bilgisini üretin, teknolojisini geliştirin
images

Okulda diyabet farkındalığı artıyor: öğrenciler ve öğretmenler eğitim aldı
images

Düzce'de din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına güçlü destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadınlar Turhal'da moda tasarımıyla kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu

Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ilim, müzik ve cübbelerle yeni dönem

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor