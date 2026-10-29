Köklere sahip çıkan adım: İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla açıldı

İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla kapılarını açtı

İspir’in tarihini, kültürünü ve köklü geçmişini geleceğe taşıyacak olan İspir Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla düzenlenen görkemli bir törenle halka açıldı. Proje, İspir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilirken açılış töreni ilçede geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene iş dünyası, siyaset, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan protokol üyeleri müzenin bölgenin tanıtımında ve kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Kuruluş süreci ve emeğin görünür yüzü:

Müzenin kurulmasında büyük emeği geçen kurucu Ümit Yaşar Gözüm, törene katılanlardan takdir topladı. Yerel yönetimle iş birliği içinde gerçekleştirilen proje, ilçenin tarihsel mirasını sistematik biçimde sergileyecek sergi ve koleksiyonlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Açılışa katılanlar arasında MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral da yer aldı. Protokol konuşmalarında, müzenin oluşturduğu ortak değer ve bölgesel iş birliği fırsatları sıkça öne çıkarıldı.

Turizm, eğitim ve yerel kalkınma hedefleri:

Müze, yöre kültürünü, el sanatlarını ve tarihsel birikimi sergilemesiyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için yeni bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Genç nesillere tarih bilinci aşılamayı amaçlayan mekan, ilçenin turizm haritasındaki konumunu güçlendirecek bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

İspir Müzesi'nin açılışı, Cumhuriyet Bayramı'nın verdiği ortak ruh içinde ilçede yeni bir dönemin kapılarını araladı; yetkililer ve yerel aktörler, müzenin kültürel mirası koruma ve tanıtma misyonunu sürdürülebilir projelerle desteklemeyi planlıyor.

İSPİR’İN TARİHİNİ, KÜLTÜRÜNÜ VE KÖKLÜ GEÇMİŞİNİ GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN İSPİR MÜZESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUYLA BİRLİKTE DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE KAPILARINI HALKA AÇTI.