Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı

Adana'da yol çökmesi meydana geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısıyla izlenen yoğun yağışın ardından, Adana merkez Çukurova ilçesindeki Ali Sepici Bulvarı'nda çökmenin meydana geldiği bildirildi. Olay sırasında 01 BMJ 72 plakalı bir otomobil ile bir kamyonet çukura saplandı.

olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Tekeri çukura düşen araçlar çekiciyle kaldırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Oluşan çökme nedeniyle cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

hava durumu ve beklenti:

Yetkililer, kent genelinde yağışın gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi ve sürücüler ile vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde bilgi verildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TURUNCU KODLA UYARDIĞI ADANA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN YOL ÇÖKTÜ.