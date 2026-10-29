Mudurnu'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Mudurnu'da törenler coşkuyla sürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programı yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

program akışı:

Tören, katılımcıların saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler programa damga vurdu; gençler tarafından okunan şiirler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler sırayla sahnelendi.

katılım ve atmosfer:

Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler boyunca hem katılımcıların ilgisi hem de kutlamaların yarattığı birlik ve gurur hissi dikkat çekti. Cumhuriyetin 103'üncü yılı, kent halkı tarafından coşku ve gurur içinde anıldı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.