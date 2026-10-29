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Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı

Tarsus'ta Cumhuriyetin 103. yılı, bayrak temalı tören ve öğrencilerin gösterileriyle kutlandı; protokol, öğretmen ve vatandaşlar coşkuyla izledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı

Törenin ayrıntıları:

Tarsus'ta Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü, Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle coşkuyla kutlandı. Bu yılın ana teması bayrak olarak belirlendi; salon Türk bayraklarıyla donatıldı ve etkinlikler bu tema etrafında şekillendi.

Programa katılanlar:

Programa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Ömer Kıraç, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okulların performansları:

Çeşitli okulların hazırladığı gösteriler salonda büyük ilgi gördü. 75. Yıl Anaokulu, Tarsus Ayşe Mirici İlkokulu, Dr. Lütfi Kolukırıkoğlu İlkokulu, Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu ve Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri sırayla sahne aldı. Özellikle Sadık Eliyeşil Ortaokulu öğrencilerinin Kartal Dansı ve Bayrak Gösterisi beğeni topladı; Öğretmenler Halk Oyunları Ekibi de performansıyla programa renk kattı.

Tören, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün saygı ve minnetle anılması ve öğrencilerin bayrak temalı etkinlikleriyle sona erdi.

CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ, MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖREN VE ÖĞRENCİLERİN...

CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ, MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖREN VE ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI GÖSTERİLERLE COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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