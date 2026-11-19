AFAD Kahramanmaraş eğitimlerini sürdürüyor:

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, toplumda afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Türkoğlu ADEM 2 Aile Destek Merkezi (ADEM 2) çatısı altında düzenlenen eğitimde, özellikle kadın katılımcılara afet öncesi, anı ve sonrasında uygulanabilecek temel tedbirler aktarıldı.

Eğitimde öne çıkan hazırlık adımları:

Programda aile afet planı hazırlanmasının önemi vurgulandı; aile içi görev dağılımı, iletişim yolları ve buluşma noktalarının önceden belirlenmesi gerektiği anlatıldı. Ev içinde risk yaratabilecek eşyaların tespit edilip sabitlenmesi ve afet çantası hazırlamanın hayati olduğu katılımcılara iletildi.

Deprem anı ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler:

Uzmanlar, deprem anında 'çök-kapan-tutun' hareketinin uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirterek, sarsıntı sırasında merdiven ve asansörlerden uzak durulması konusunda uyardı. Ayrıca, vatandaşların e-Devlet üzerinden bulundukları bölgedeki toplanma alanlarını önceden öğrenmelerinin gerekliliği hatırlatıldı.

Katılımcılara verilen bilgiler, bireylerin ve ailelerin afet anına daha hazırlıklı girmesine ve olay sonrasında daha sağlıklı kararlar almasına katkı sağlamayı hedefliyor. AFAD ekiplerinin benzer bilgilendirme ve uygulamalı eğitimleri il genelinde sürdürmesi planlanıyor.

AFAD KAHRAMANMARAŞ EKİPLERİ, TÜRKOĞLU ADEM 2 AİLE DESTEK MERKEZİ’NDE KATILIMCILARA AFET ÖNCESİ, ANI VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN HAYATİ TEDBİRLERİ ANLATTI.