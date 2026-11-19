Başkan Şehirli genç sporcularla başarılarını paylaştı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, farklı branşlarda ulusal düzeyde önemli sonuçlar elde eden Altıeylül Belediyesporlu sporcularla bir araya gelerek başarıları için tebrik etti ve sporculara hediyelerini takdim etti. Toplantıda sporcuların performansları hakkında bilgi alındı ve aileler ile antrenörlere teşekkür edildi.

oryantiringde takım halinde zirveye çıkış:

Tokat’ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları üç gün sürdü ve Altıeylül Belediyespor takımı farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Uzun mesafe yarışında 16A kategorisinde mücadele eden Ensar Demiraslan Türkiye birincisi oldu. İkinci gün yapılan sprint yarışlarında E16 kategorisinde Yağız Kaba Türkiye birinciliğini elde ederken, Ensar Demiraslan Türkiye yedincisi oldu. Üçüncü gün sprint yarışlarında Ensar Demiraslan Türkiye üçüncüsü, Yağız Kaba Türkiye dördüncüsü olarak podyumu paylaştı.

Üç günlük programın ardından Altıeylül Belediyespor Oryantiring Takımı, 35 takım arasından genel toplamda Türkiye birincisi oldu. Bireysel sıralamada ise Ensar Demiraslan, 135 sporcu arasındaki genel sıralamada birinci sıraya yerleşerek takım başarısını bireysel başarıyla taçlandırdı.

triatlon ve futbol alanındaki sonuçlar:

Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Triatlon Federasyonu 2026 Bölgesel Lig Türkiye Finalinde de Altıeylül Belediyesporlu sporcuların performansı öne çıktı. M1 kızlar kategorisinde yarışan Yaren Bozkurt, 239 sporcu arasından 14’üncü olurken, aynı kategoride yarışan Nehir Esner 130’uncu sırada yer aldı. M1 erkekler kategorisinde Ömer Arda Kozoğlu 232 sporcu arasında 85’inci oldu.

M2 kızlar kategorisinde ise Elif Simay Okul 269 sporcu arasında 48’inci, Serra Gül Aydın 59’uncu, Pelin Gürsoy 111’inci ve Deniz Karaavcı 113’üncü olarak finiş çizgisini geçti. Tüm triatlon sporcuları yarışları başarıyla tamamladı.

Altıeylül Belediyespor’un futboldaki temsilcisi U12 Futbol Takımı de ligini galibiyetlerle tamamlayarak güçlü takım ruhunu ortaya koydu. Belediye altyapı yatırımlarının olumlu yansımaları olarak değerlendirilen bu sonuçlar, ilçenin sportif gelişimine katkı sağlıyor.

başkandan sporun önemine vurgu:

Buluşmada konuşan Başkan Hakan Şehirli, farklı branşlarda elde edilen derecelerin kendilerini gururlandırdığını belirtti ve şunları söyledi: "Altıeylül olarak sporun her branşında elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini keşfetmesi ve başarılarıyla ilçemizin adını Türkiye’ye duyurması bizler için büyük bir mutluluk. Bu gururu bizlere yaşatan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, antrenörlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altıeylül Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından başarılı sporculara hediyeleri verildi ve Başkan Şehirli, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantı, hem bireysel hem takım düzeyinde elde edilen derecelerin ilçede geniş yankı bulduğunu ve genç sporcuların desteklenmesinin süreceğini gösterdi.

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞEHİRLİ, FARKLI BRANŞLARDA ULUSAL DÜZEYDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN ALTIEYLÜL BELEDİYESPOR SPORCULARIYLA BİR ARAYA GELDİ. BAŞARILI SPORCULARLA YAKINDAN İLGİLENEN, ELDE ETTİKLERİ DERECELERDEN DOLAYI KENDİLERİNİ TEBRİK EDEN BAŞKAN ŞEHİRLİ, SPORCULARA HEDİYELERİNİ TAKDİM ETTİ.