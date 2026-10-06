Korgan'da arazide yol anlaşmazlığı bıçaklı kavgada can aldı

olayın ayrıntıları:

Ordu'nun Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arazide yol verme meselesi nedeniyle önceden husumet bulunan Orhan Artça (40) ile akrabası İ.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve İ.E., yanında bulunan bıçakla Artça'yı yaraladı.

sağlık müdahalesi ve gelişme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Artça üzerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

soruşturma ve gözaltı:

Olayı gerçekleştirdiği belirtilen İ.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kolluk güçleri olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, savcılık ve emniyet birimleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN ORHAN ARTÇA