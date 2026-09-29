Korhan Ekiz Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan Kılıç idaresindeki 55 ANR 748 plakalı motosiklet, Ahmet Köksal yönetimindeki 55 E 2705 plakalı otomobilin arka sağ tarafına çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ali İhsan Kılıç'a ilk müdahaleyi yaptı ve Kılıç'ı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; ekipler olay yerinde keşif ve tespit çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar, yetkililer tarafından paylaşılacak.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.