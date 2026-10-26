Korkut Ata yeniden İstanbul’da: türk dünyası sineması beş gün sürecek buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul'da geri dönüş: festival 3-7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, doğduğu şehir olan İstanbul'a geri dönüyor. Festival, 3-7 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecek ve programında Türk dünyasından 56 film ile zengin bir seçki barındıracak. TÜRKSOY, TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlenen etkinlik, uluslararası konuklar, sektör temsilcileri ve akademiyi aynı çatı altında toplayacak.

Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya paylaşımında, ortak yapımların ve yeni iş birliklerinin önemine vurgu yaparak festivalin kültürel bağları güçlendirme amacını tekrar etti: “Kültürel bağlarımızı ortak yapımlarla güçlendirecek, Türk dünyasının hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız.”

Program, konuk profili ve yarışmalar:

Festivalde yer alacak filmler üç ana yarışma kategorisinde yarışacak: Uzun Metraj Kurmaca, Belgesel ve Kısa Film. Her kategoride onar yapım olmak üzere toplam 30 film ödül için yarışacak. Jüriler; Türk dünyasının farklı ülkelerinden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonellerinden oluşacak.

Etkinlikler sırasında 150'yi aşkın uluslararası konuğun yanı sıra Türkiye’den yaklaşık 300 sektör profesyoneli ve akademi temsilcileri festival programında yer alacak. Yarışmaların yanı sıra seçkide Güncel İnsan Manzaraları, Tarihî Panorama, Türkuaz Belgesel Kuşağı ve animasyon gösterimleri gibi bölümler bulunacak; tarihî olaylardan bireysel hikâyelere geniş bir perspektif sunulacak.

açılış filmi ve gösterimler:

Festival, 3 Kasım akşamı saat 20.00'de Atlas Sineması'nda düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Açılış filmi olarak Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan Kırgızistan yapımı "Aytmatov" seçildi. Filmin yönetmeni Kanıbek Kalmatov, genel yapımcısı ise Timurlan Taşiyev olarak duyuruldu. Biyografik yapım, Cengiz Aytmatov’un yaşamındaki dönüm noktalarını beyazperdeye taşıyor.

Tüm film gösterimleri ücretsiz olacak ve izleyiciler programı korkutatafilmfestivali.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edebilecek. Filmler beş ayrı salonda gösterilecek: Atlas Sineması, AKM Yeşilçam Sineması, Emek Sineması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Salonu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabat Salonu.

sektörel buluşmalar, sempozyum ve paneller:

Festival boyunca sinema sektörü ve akademi arasında ilişkiyi güçlendirecek bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Türk Dünyası Sinema Zirvesi, 4 Kasım’da The Marmara Büyük Balo Salonu’nda toplanacak; zirvede ortak yapım olanakları ve ülkeler arası sektörel iş birliklerinin yolları tartışılacak.

Akademik boyut, Uluslararası Türk Dünyası Korkut Ata Sinema Sempozyumu ile ele alınacak; sempozyum 5 Kasım saat 10.30'da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılacak ve sinemacılarla akademisyenleri bir araya getirecek.

Teknoloji ve anlatı ilişkisine odaklanan yeni bir gündem de festival programına giriyor. 7 Kasım saat 10.30'da Atlas Sineması’nda düzenlenecek "Sinemada Yapay Zekâ ve Kadim Anlatının Dijital Dönüşümü" panelinde Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Ozan Sihay ve Ay Yapım’ın yapay zekâ ekibinden temsilciler sinemanın yeni teknolojilerle değişen anlatım olanaklarını tartışacaklar.

yeni projelere destek ve kapanış töreni:

Festival bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu (Pitching) etkinliği ile yapımcılığa doğrudan destek sağlayacak. 5 Kasım’da The Marmara Meeting Center’da gerçekleştirilecek sunumda her iki ülkeden projeler jüri önünde değerlendirilecek ve seçilecek dört sinema projesine destek verilecek.

Ödül töreni ve festivalin kapanışı 7 Kasım akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak. Uzun Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ile En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri açıklanacak; belgesel ve kısa film yarışmalarında ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek.

İstanbul’da 2021’de başlayan yolculuğunu Bursa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’da sürdüren festival, altıncı yılında yeniden İstanbul’da düzenlenerek Türk dünyası sinemasının yeni dönem gündemlerini ve ortak üretim olanaklarını tartışmaya açacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HİMAYESİNDE, ULUSLARARASI SİNEMA DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ, DOĞDUĞU ŞEHİR İSTANBUL’A DÖNÜYOR.