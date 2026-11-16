Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı jeolojik mirasına ulusal koruma kazandı

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı resmen ulusal jeopark oldu

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Ulusal Jeopark statüsüne getirildi. Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen çalışmalar ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonuyla hayata geçirilen süreç, bölgenin jeolojik mirasının korunması, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ile doğa temelli turizmin geliştirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Başvuru ve saha incelemeleri:

Jeoparkın ulusal statüye erişmesi, kapsamlı bir başvuru ve saha çalışmasının sonucunda gerçekleşti. Başvuru dosyası Ekim 2025'te UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunuldu ve kabul edildi. Ardından 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde Komisyonun Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyeti bölgeyi ziyaret ederek saha incelemeleri yaptı; yapılan çalışmalar ve doğal jeositler yerinde değerlendirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Kasım 2026'da Kastamonu Jeoparkı resmi olarak tescillendi.

Bölgenin jeolojik ve kültürel zenginlikleri:

Jeopark, Kastamonu'nun kuzeyinde Karadeniz kıyı şeridi boyunca yayılan yaklaşık 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerini içeren bu alan, Tetis Denizi'nin kalıntılarından Karadeniz'in bugünkü oluşumuna uzanan kapsamlı bir jeolojik geçmiş sunuyor. Bölgenin kanyonları, mağaraları, denizel ekosistemleri ve diğer jeositleri, jeoparkın doğal zenginliğinin temel öğelerini oluşturuyor; tarihî yapılar, geleneksel yaşam biçimleri ve kültürel değerler ise bu doğa mirasını bütüncül bir çerçeveye oturtuyor.

KUZKA'nın rolü ve yerel etkiler:

Sürecin başından itibaren aktif rol üstlenen KUZKA, mali ve teknik destek sağlamanın yanı sıra koordinasyon ve içerik geliştirme görevlerini yürüttü. Jeoparkın altyapı, alan yönetimi, eğitim, jeoturizm ve yerel kalkınma alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar KUZKA tarafından desteklendi; harita, broşür ve eğitim materyalleri hazırlandı, gezici müze ve ziyaretçi merkezi gibi tanıtım araçları kurgulandı. Bu adımlar, jeoparkın kurumsal ve tanıtım kapasitesini güçlendirerek bölgenin ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesine katkı sağlıyor.

Ulusal statü kazanılmasıyla birlikte jeoparkın korunması ve yönetimi için yerel aktörlerin kapasitesi artırılacak; turizm kaynaklı ekonomik ivmelenme ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenecek. Ayrıca, bu unvan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na katılma hedefine ulaşmasında önemli bir adım niteliği taşıyor.

Jeoparkın tescili, bölgenin jeolojik ve kültürel varlıklarının korunması, tanıtımı ve sürdürülebilir yerel kalkınma için planlanan çalışmaların önünü açıyor; hem bilimsel araştırmalar hem de yerel turizm ve eğitim faaliyetleri için yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN DOĞA VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİNİN EN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ OLAN KASTAMONU GÜNEY KARADENİZ JEOPARKI, UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU TARAFINDAN "ULUSAL JEOPARK" İLAN EDİLDİ.