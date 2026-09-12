Koruyucu hekimlikten erken teşhise: toplum sağlığında yeni odağımız

Medicana Bursa'dan halk sağlığına kapsamlı yaklaşım

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Halk Sağlığı Haftası bu yıl "Her Gün Halk Sağlığı" ana teması ve "7 Günde 7 Tema" konseptiyle kutlanıyor. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, modern tıbbın temel sorumluluğunun hastalıkları tedavi etmek kadar, bireyler hastalanmadan koruyucu tedbirleri hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Dr. Özcan Akan'ın vizyonu:

Dr. Özcan Akan açıklamasında, halka sağlık hizmetinin sadece tedaviyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek şunları ifade etti: "Halk sağlığı, yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmayan; bireyin anne karnından itibaren tüm yaşam evrelerini kapsayan geniş bir vizyondur. Bu yıl Bakanlığımızın belirlediği 7 ana tema; anne-çocuk sağlığından aşı bilincine, bağımlılıkla mücadeleden kronik hastalık izlemlerine, hareketli yaşamdan kanser taramalarına kadar hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. Profesyonel sağlık yöneticiliğim süresince çok büyük emek ve öncelik verdiğim koruyucu hekimlik anlayışı ve Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin (SYM) sunduğu imkânlar, toplumumuzun henüz hastalanmadan bilinçlenmesi ve erken teşhis imkanlarına erişebilmesi açısından kritik bir yere sahiptir. Medicana Bursa Hastanesi olarak, multidisipliner anlayışa sahip kadromuz ve ileri teknolojik altyapımızla sadece tedavi edici tıpta değil, toplum sağlığını koruyucu hekimlik ve erken teşhis süreçlerinde de Bursa halkının yanında yer almayı temel misyonumuz kabul ediyoruz."

Hafta boyunca öncelik verilen alanlar:

Dr. Akan, kuruluş olarak hafta kapsamında öne çıkardıkları başlıkları şu şekilde sıraladı: anne sağlığı, çocuk sağlığı, kronik hastalıklarla mücadele, bağımlılıkla mücadele, erken teşhis, aktif yaşam ve obezite ile mücadele. Bu alanlar, Bakanlığın belirlediği temalarla paralel olarak toplum sağlığında önleyici uygulamalara odaklanıyor.

Anne ve çocuk sağlığı kapsamında Medicana Bursa, güçlü kadın doğum ve pediatri ekipleriyle gebelik takibi ve çocuk izlemlerine önem veriyor. Kronik hastalıklarda ise diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının düzenli tarama ve izlem süreçlerinin hayati olduğuna dikkat çekiliyor.

Bağımlılıkla mücadelede alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik bilinçlendirme çalışmaları sürdürülürken, kanser taramalarına verilen destekle erken teşhisin tedavi başarısını artırdığı vurgulanıyor. Fizik Tedavi Ünitesi ile aktif yaşamın teşvik edilmesi ve obeziteyle mücadele de kurumun odak noktaları arasında yer alıyor.

Topluma çağrı:

Dr. Akan sözlerini Bursa kamuoyuna bir çağrı ile tamamladı: "Tüm vatandaşlarımızı sağlıklarını ertelememeye, düzenli kontrollerini yaptırmaya ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki, sağlıklı bir toplum güçlü bir geleceğin en temel şartıdır."

Medicana Bursa'nın açıklaması, sağlık hizmetlerinde koruyucu bakış açısının pekiştirilmesine ve toplumun erken teşhis imkânlarına erişiminin artırılmasına yönelik kararlı bir duruş sergiliyor. Kurumsal altyapı ve multidisipliner ekip yaklaşımı, hastaneyi sadece tedavi merkezliği kimliğinin ötesine taşıyarak, toplum sağlığında aktif rol almaya odaklıyor.

DR. ÖZCAN AKAN