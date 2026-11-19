Kovancılar'da Palu Caddesi'nde kaza: iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve olayda iki kişi yaralandı.

kaza ve ilk ihbar:

Edinilen bilgiye göre kaza, Palu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç birbirine çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

müdahale ve inceleme:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI