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Kovanları için yüksek teknoloji önlemleriyle ayılara karşı ön safa geçen arıcılar

Kastamonu Doğanyurt'ta arıcılar, kış uykusuna hazırlanan ayılardan korunmak için güvenlik kameraları, alarm, elektrikli çit ve sensörlü ışıklarla izliyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:54

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Kovanları için yüksek teknoloji önlemleriyle ayılara karşı ön safa geçen arıcılar

Kovanlar teknolojik önlemlerle korunuyor

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, sonbaharla birlikte kış uykusuna hazırlanan ayıların kovanlara verdiği zararları önlemek için çeşitli güvenlik önlemleri uyguluyor. Güvenlik kameraları, alarm sistemleri, güneş enerjili elektrikli çitler ve sensörlü ışıklar en çok tercih edilen tedbirler arasında yer alıyor. Bazı üreticiler kovanları ayıların ulaşamayacağı yüksek noktalara taşıyarak ek koruma sağlıyor.

Güvenlik sistemleri ve 7/24 izleme:

Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü muhtarı Engin Ergin, bölgede ayı yoğunluğunun fazla olduğunu belirterek, "Ayılarla mücadelemiz sürüyor. Bu kapsamda güneş enerjisine bağlı elektrikli çit çekiyoruz, tel örgü çekiyoruz. Kameralarla da 7 gün 24 saat kovanlarımızı izliyoruz. Herhangi canlı ya da hayvan alana girdiğinde kameralar bize bildirim gönderiyor. Bu şekilde ayılara karşı mücadele ediyoruz ama Doğanyurt ilçesinde ayı yoğunluğumuz fazla" dedi.

Ergin, arıcıların kovanlarının başında olamadıkları anlarda bile anlık bildirimlerle durumdan haberdar olduklarını ve sistemlerin ihlali durumunda alarma geçildiğini vurguladı. Uygulanan teknoloji, küçük üreticilerin zararını azaltmayı hedefliyor ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışıyor.

Kestane balı üretimi ve bölge ekonomisi:

Doğanyurt'ta özellikle kestane balı üretiminin öne çıktığını söyleyen Ergin, "Bu yıl kestane hasadımızda yüzde 94 oranında kestane oranı tespit edildi. Tek işimiz bal üreticiliği, Doğanyurt’un kestane balını da zaten herkes biliyor. Coğrafi işaret çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölge bal üretiminin hem nicelik hem de nitelik açısından önemli olduğunu gösteriyor.

Emekli öğretim görevlisi Hüsnü Şinoforoğlu ise kestane balının sağlık açısından önemine dikkat çekti: "Kestane balının inanılmaz faydaları vardır. Kansere karşı koruyucu etken maddeler içermektedir, demir deposudur. Kestanenin hem yemişinden hem balından faydalanıyoruz. İnanılmaz bir şey. Zaten antioksidan açısından dünyada değerlidir. Manuka balı birincid, meşe palamudu balı ikinci, üçüncü bal da kestane balıdır. Bunu halk bilmez. Çiçek balına göre antioksidan en az 4 kat yüksektir. Antioksidan ne kadar yüksek olursa insan sağlığındaki asit ve parametreler o kadar yüksek olur. Ama kimse kıymetini bilmiyor ve korumuyoruz, kesiyoruz".

Arıcılar, hem ürünün korunması hem de yöre ekonomisinin sürdürülebilirliği için uygulanan güvenlik önlemlerini artırırken, kestane balının değeri ve coğrafi işaret çalışmaları da üreticilerin öncelikleri arasında yer alıyor.

KASTAMONU&#039;NUN DOĞANYURT İLÇESİNDEKİ ARICILAR, KIŞ UYKUSUNA YATACAK AYILARDAN KOVANLARINI GÜVENLİK...

KASTAMONU'NUN DOĞANYURT İLÇESİNDEKİ ARICILAR, KIŞ UYKUSUNA YATACAK AYILARDAN KOVANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI, ALARM SİSTEMİ, ELEKTRİKLİ TEL VE SENSÖRLÜ IŞIKLARLA KORUMAYA ÇALIŞIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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