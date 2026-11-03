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Batı Karadeniz'de öğleden sonra başlayacak sağanaklara karşı uyarı

Meteoroloji, 4-5 Kasım tarihlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak, sel ve heyelan riski uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Batı Karadeniz'de öğleden sonra başlayacak sağanaklara karşı uyarı

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı. Kurumun değerlendirmesine göre 4 Kasım 2026 Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak yoğun yağışlar etkili olacak.

Yağış miktarı ve uyarı süresi

Beklenen yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Uyarı, 4 Kasım saat 12.00'de başlayıp 5 Kasım 2026 Perşembe saat 15.00'e kadar geçerli kabul edildi.

Olası etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler

Meteoroloji, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve buna bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması istendi.

BATI KARADENİZ’DE YAĞIŞ UYARISI YAPILDI (ARŞİV)

BATI KARADENİZ’DE YAĞIŞ UYARISI YAPILDI (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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