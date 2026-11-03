Nazilli'de Bozyurt Mahallesi 3278/2 sokak parke taşına kavuştu

çalışmanın kapsamı:

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme programı kapsamında Bozyurt Mahallesi 3278/2 Sokak adresindeki çalışmaları tamamladı. Ekipler, eski ve yıpranmış yol zeminini kazıyarak altyapıyı hazırladı ve yerine parke taşı döşendi. Yapılan uygulama sokakta daha düzenli bir zemin ve kullanım kolaylığı sağladı.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçede yol yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Tetik, Nazilli’nin tüm yollarını yenilemekte kararlı olduklarını bir kez daha ifade etti ve benzer çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğini vurguladı.

yerel etkiler ve beklentiler:

Yenilenen sokak, hem yaya hem de araç trafiği için daha güvenli ve konforlu bir kullanım sunmayı hedefliyor. Parke taşı uygulaması, sokağın görünümünü iyileştirirken bakım kolaylığı ve uzun ömürlü kullanım avantajı da getiriyor. Belediye ekipleri çalışmaları planlı şekilde sürdürerek ilçenin farklı noktalarında yenileme işlerine devam ediyor.

NAZİLLİ’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR