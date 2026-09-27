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Köy evinin gölgesinde bekleyen Mazlum

Bayburt Çayıryolu köyünde yaşayan Fehim Okur, yerleşime inen tilkiye 'Mazlum' adını verdi; köye her gelişinde ona ekmek götürüp besliyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Köy evinin gölgesinde bekleyen Mazlum

yerleşime inen tilkinin davranışı:

Bayburt'un Çayıryolu köyünde, zaman zaman yerleşim alanlarına inen bir tilki, köy halkının dikkatini çekti. Tilki, Fehim Okur'un evinin çevresinde bekleyerek yiyecek verilmesini bekliyor. Bölge sakinleri, hayvanın insanlardan çekindiğini fakat Okur'u fark ettiğinde evinin yanına kadar geldiğini aktarıyor.

okurun tilkiye yaklaşımı:

Okur, Bayburt merkezde yaşamasına rağmen fırsat buldukça köydeki evine gidiyor. Her gelişinde tilkinin evinin çevresinde olduğunu gören Okur, kent merkezinden yanına ekmek alıp getirerek tilkiyi besliyor. Okur, hayvana "Mazlum" adını vermiş durumda ve onun geldiğini görünce seslenip yiyecek bırakıyor.

Okur'un sözleri şöyle: "Yine gelmiş benimki. Gece de mi benim yakamı bırakmıyorsun? Lamba yanınca buraya geliyorsun. Bak, orada sana ekmek getirdim. Gel onları ye." Bu diyalog, tilkinin insan varlığını algıladığını ve beslenme fırsatı beklediğini gösteriyor.

tilkinin köy içindeki hareketleri:

İnsanlardan çekinen tilki, verilen ekmekleri yedikten sonra köyün dağlık alanına doğru ilerleyip gözden kayboluyor. Gözlemciler, hayvanın ürkek hareketler sergilediğini ve yalnızca beslenme amacıyla yerleşim yakınlarına indiğini belirtiyor. Okur'un düzenli beslemeleri, tilkinin belirli bir alana alışmasına neden olmuş gibi görünüyor.

BAYBURTLU VATANDAŞIN &#039;MAZLUM&#039; ADINI VERDİĞİ TİLKİ PEŞİNDEN AYRILMIYOR

BAYBURTLU VATANDAŞIN 'MAZLUM' ADINI VERDİĞİ TİLKİ PEŞİNDEN AYRILMIYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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